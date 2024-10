Wir haben 10 Aktien gefunden, die in den vergangenen 20 Jahren mehrere tausend Prozent Rendite brachten. Denn es sind Aktien, die sich von jedem Rückschlag erholen und einfach immer weiter steigen. Welche Aktien Anleger sich neben Allianz, Linde und Berkshire Hathaway noch anschauen sollten.

Diese Aktien steigen seit 20 Jahren

Tatsächlich befindet sich auf dieser Liste neben der Allianz, Linde und Berkshire Hathaway auch die Nvidia-Aktie. Und Anleger sehen schon an der Rendite von 42,14 Prozent pro Jahr in den vergangenen 20 Jahren, dass die Nvidia-Aktie einfach ein verdammtes Biest ist. Doch Anleger finden in dieser Liste auch Wert, wie Lotus Bakeries oder CTS Eventim, die man eventuell gar nicht auf dem Schirm hatte. Dazu später mehr.

Werfen wir zunächst einen Blick auf Linde, so sehen wir, dass der Industriegase-Hersteller tatsächlich inklusive reinvestierter Dividenden in den vergangenen 20 Jahren jedes Jahr im Schnitt 15 Prozent Rendite brachte. Zwar ist die Linde-Aktie nun mit einem KGV von 27,8 nicht günstig, doch die Dividendenrendite von 1,27 Prozent kann sich sogar sehen lassen. Und weil die Linde-Aktie einfach andauernd steigt, kommen die Analysten mit den Kurszielen auch nicht hinterher.

Ähnlich sieht das auch bei der Allianz-Aktie und der Berkshire Hathaway-Aktie aus. Die Allianz kann dabei bekanntlich mit einer hohen Dividendenrendite von 5,44 Prozent und einer günstigen Bewertung mit einem KGV von 10,9 aufwarten. Bei Berkshire Hathaway gibt es allerdings bekanntlich keine Dividende, dafür schaffte die Aktie jedes Jahr in den vergangenen 20 Jahren im Schnitt ein Kursplus von 11 Prozent.

Doch auch diese beiden spannenden Aktien mit tausenden Prozent Rendite in den letzten 20 Jahren sollten Anleger sich nicht entgehen lassen:

Lotus Bakeries und CTS Eventim als Geheimtipps

Denn nicht immer müssen es nur die weltweit bekannten Aktien wie Nvidia, Allianz, Linde oder Berkshire Hathaway sein, die Anlegern Riesen-Renditen bieten. Auch die eher unbekannten Aktien Lotus Bakeries und CTS Eventim schaffen das.

Denn das belgische Unternehmen Lotus Bakeries brachte Anlegern beeindruckende 12.000 Prozent Rendite sei 2004. Das resultiert in 29,50 Prozent Gewinn pro Jahr im Schnitt der vergangenen 20 Jahre. Und wer sich den Aktienkurs anschaut, der wird aus dem Schwärmen gar nicht mehr herauskommen. Bekannt ist das Unternehmen vor allem für seine Marke Lotus, auch wenn es noch zahlreiche weitere herstellt. Dabei stellt Lotus Bakeries vor allem Kuchen, Waffeln, Lebkuchen, Kekse, Snacks und Müsliriegel her. Günstig ist das Unternehmen nicht mehr, doch Analysten attestieren der Lotus Bakeries Aktie weiterhin ein starkes Wachstum. Von 190 Euro Gewinn je Aktie in diesem Jahr soll es auf 274 Euro in 2027 hochgehen. Anleger legen einen Sparplan auf oder steigen tranchenweise ein.

Ebenfalls anschauen sollte man sich dabei die CTS Eventim Aktie. Denn das deutsche Unternehmen schaffte in den vergangenen 20 Jahren im Schnitt pro Jahr einen Gewinn von 23,50 Prozent und brachte Anlegern damit rund 5.500 Prozent Gewinn. Das Unternehmen ist dabei auf das Ticketing für Konzerte und Veranstaltungen spezialisiert, sowie mittlerweile auch im zweiten operativen Segment, "Live-Entertainment". Hier plant und organisiert das Unternehmen Konzerte, Tourneen, Festivals und andere Live-Events. Damit lässt sich augenscheinlich viel Geld verdienen und CTS Eventim soll den Gewinn je Aktie von aktuell 3,3 Euro auf 4,08 Euro in 2027 steigern. Anleger können einsteigen, machen dies aber am besten per Sparplan oder tranchenweise.

