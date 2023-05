Während sich das Bild bei der BASF-Aktie eintrübt, bekommt die Allianz-Aktie neue Kursziele. Doch in welche Richtung geht es? Und welche dieser beiden deutschen Aktien sollten Anleger jetzt besser kaufen?

Mittlerweile sieht die Performance der Allianz-Aktie in diesem Jahr nicht mehr ganz so toll aus. Während der DAX deutlich zulegen und ein neues Rekordhoch bilden konnte, liegt die Allianz seit Jahresbeginn nur noch mit rund 5 Prozent im Plus. Doch bei der BASF-Aktie sind es sogar nur noch 2,3 Prozent - immerhin haben Anleger aber bereits die Dividenden dieser beiden DAX-Konzerne bekommen, welche man ja auch noch zur Performance hinzurechnen muss. Doch wie geht es jetzt für die beiden Papiere weiter?

Allianz-Aktie mit neuen hohen Kurszielen

Ende vergangener Woche und Anfang dieser Woche konnte die Allianz-Aktie weiter neue hohe Kursziele ergattern. So rät Hadley Cohen von der Deutschen Bank weiter zum Kauf mit einem Kursziel von 260 Euro - immerhin etwas mehr als 20 Prozent Kurspotenzial.

Und Michael Huttner von Berenberg sieht sogar Potenzial bis 309 Euro - eine Kurschance von 46 Prozent!

Dabei sieht das Wachstum der Allianz in den kommenden Jahren nicht berauschend aus, aber der Cashflow sollte stimmen. Durch Dividenden und Aktienrückkäufen dürften Anleger profitieren. Zudem zeigt der Blick auf den Chart, dass die Allianz-Aktie etwas an Schwung verloren hat, aktuell aber nicht schlecht dasteht. Anleger können zwischen der 50-Tage-Linie (blau) und der 200-Tage-Linie tranchenweise zukaufen.

BASF-Aktie mit Problemen

Deutlich trüber sieht es hingegen bei der BASF-Aktie aus. Im Chart ist nämlich der langfristige Abwärtstrend seit 2018 weiter intakt. Zwar konnte das Papier zuletzt einen doppelten Boden bilden, doch noch entwickelte sich kein großes Momentum. Die Bewertung ist weiterhin zweifellos attraktiv, weswegen Anleger halten können, aber auch die durchschnittlichen Kursziele der Analysten bei Bloomberg machen aktuell nicht viel Hoffnung. 10 Analysten raten zum Kauf, 14 zum Halten und vier zum Verkaufen. Das führt zu einem durchschnittlichen Kursziel von 54,81 Euro und damit zu einem Potenzial von 16 Prozent.

Aus unserer Sicht brauchen Anleger die BASF-Aktie nicht zu verkaufen, doch viel frisches Geld sollte noch nicht in die Aktie fließen. Zuerst warten Anleger ab, ob der Kurs die 50-Tage-Linie und die 200-Tage-Linie nach oben überwinden kann. Geschieht dies, so wäre das ein neues Kaufsignal. Bricht der Kurs aber nach unten aus, so verkaufen Anleger und schichten in die Allianz-Aktie um.

