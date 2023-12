Die Deutsche Bank oder die Allianz? Welche deutsche Finanz-Aktie ist jetzt unterbewertet und wie viel Potenzial gibt es? Was Anleger jetzt tun sollten.

Es war ein gutes Jahr für die Allianz und für ihre Aktionäre. Denn es ging nicht nur um rund 20 Prozent nach oben. Die Allianz-Aktie dürfte wohl auch den höchsten Jahresschlusskurs seit dem Jahr 2001 bilden, wenn die Aktie über 237 Euro schließt. Doch wie geht es weiter?

Und was ist eigentlich mit der Deutschen Bank, die mit plus 14 Prozent auch ein ganz gutes Jahr hatte?

Allianz-Aktie mit weiterer Dividendensteigerung

Aktuell weist die Allianz für das Jahr 2024 ein KGV von 9,5 und eine Dividendenrendite von 5,38 Prozent auf. Und laut den Schätzungen von Bloomberg, soll die Dividende im Jahr 2024 auf 12,10 Euro je Aktie von 11,40 Euro in diesem Jahr angehoben werden. Anleger werden also weiter verwöhnt.

Allerdings sehen viele Analysten nicht mehr allzu viel Kurspotenzial bei der Allianz-Aktie. Es soll lediglich im Schnitt bis auf 259 Euro raufgehen, was ein Plus von 7 Prozent bedeuten würde.

In den vergangenen 5 Jahren brachte die Allianz im Schnitt 12 Prozent Rendite inklusive reinvestierter Dividende. Im Jahr 2023 performte die Allianz also sehr stark, was auch im Chart zu sehen ist. Langfristig bleibt die Allianz-Aktie auch weiterhin ein gutes Investment, doch Anleger sollten sich nicht wunden, wenn bald mal die 50-Tage-Linie angetestet wird und wenn die Allianz 2024 nicht zu den besten Performern im DAX zählen wird.

Doch wie sieht es dann mit der Deutsche Bank-Aktie aus?

Deutsche Bank-Aktie vor großer Überraschung im nächsten Jahr?

Für die Deutsche Bank-Aktie war es ein wildes Börsenjahr. Zunächst hatte es gut begonnen, doch dann kam die Bankenkrise dazwischen. Dafür ist es dann aber immerhin noch ein sehr versöhnliches Jahr geworden und die Deutsche Bank-Aktie befindet sich in einem schönen Aufwärtstrend.

Anleger können weiter zukaufen, weil BÖRSE ONLINE das erste Kursziel auf 15 Euro setzt. Dann muss die Lage bei der Deutsche Bank-Aktie nochmal neu bewertet werden. Mit einem KGV von 5,3 und einer Dividendenrendite von 5,79 Prozent ist das Papier auch gut bewertet. Seit 2018 brachte die Aktie zudem inklusive der reinvestierten Dividende 10,14 Prozent Rendite pro Jahr. Das ist nicht schlecht. Anleger setzen also jetzt auf einen größeren Turnaround bei der Deutsche Bank-Aktie. Allerdings sollte man immer im Hinterkopf behalten, dass das Geldinstitut regelmäßig für schlechte Nachrichten bekannt ist. Der Einsatz sollte überschaubar gehalten werden, doch solange der Aufwärtstrend läuft und immer neue Hochs gebildet werden, können Anleger bei der Deutsche Bank-Aktie investieren.

Und lesen Sie auch: Deutsche Tradition: Siemens oder Volkswagen - Welche Aktie hat jetzt noch mehr Potenzial?

oder: Hohe Dividenden mit Gold und Silber möglich - Experte verrät, wie es einfach gelingt