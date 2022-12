Die Allianz-Aktie und die Volkswagen-Aktie zählen zu den beliebtesten Dax-Titeln. Dabei sind beide Unternehmen aktuell attraktiv bewertet und bieten hohe Dividendenrenditen. Doch welche deutsche Aktie eignet sich jetzt mehr?

Die Volkswagen-Aktie stand zuletzt wegen der Sonderdividende im Fokus. Doch dieses Kapitel ist nun beendet, weil der Dividenden-Stichtag bereits war und die Dividende Anfang Januar ausbezahlt wird. Deswegen lohnt ein neuer Blick auf die Auto-Aktie.

Die Volkswagen-Aktie

Auch nach der Sonderdividende sehen Analysten bei Volkswagen noch Potenzial. Hier raten bei Bloomberg ebenfalls 17 Analysten zum Kauf, fünf zum Halten und zwei zum Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel von 199,06 Euro bietet nun nach dem Dividendenabschlag sogar 64,1 Prozent Potenzial.

Die Analysten schätzen die VW-Aktie positiver ein, weil der Gewinn in 2023 mit 29,96 Euro nur geringfügig geringer als 2022 mit 32,95 Euro ausfallen soll. So bleibt das KGV 2023 mit einem Wert von 4,1 sehr niedrig und die Dividendenrendite von 6,86 Prozent sehr hoch.

Die Allianz-Aktie

Auch wenn die Allianz mit nur plus 4 Prozent nicht super in 2022 performte, so sehen die Prognosen für 2023 doch viel besser aus. Denn laut den Analysten soll der Gewinn je Aktie von 17,05 Euro auf 24,03 Euro kräftig ansteigen. Das ohnehin niedrige Kurs-Gewinn-Verhältnis würde sich demzufolge für das kommende Jahr auf 8,4 verbilligen. Die Dividende dürfte zeitgleich angehoben werden und eine Dividendenrendite von 6,02 Prozent ermöglichen.

Aber noch sind die Analysten nicht zu positiv gestimmt. zwar raten 17 zum Kauf, acht zum Halten und niemand zum Verkauf, doch das durchschnittliche Kursziel für die Allianz-Aktie von 235,59 Euro bietet lediglich 17,4 Prozent Potenzial.

Volkswagen oder Allianz: Welche Dax-Aktie bringt mehr Dividende?

Tatsächlich soll die Volkswagen Aktie 2023 auch ohne Sonderdividende mehr Ausschüttungen bieten als die Allianz-Aktie. Zwar sind beide Werte sehr günstig, aber VW ist sogar nochmal attraktiver bewertet als der Versicherungskonzern und bietet ein hohes Kurspotenzial. Deswegen raten wir dazu, die VW-Aktie aufzustocken, die Allianz-Aktie aber als verlässlichen Dividendenzahler ebenfalls im Depot zu behalten.

Oder testen gleich die Branchen Automobil und Versicherung.



Übrigens: Die Allianz-Aktie befindet sich mit 29 weiteren Werten im BÖRSE ONLINE Aktien für die Ewigkeit Index.

