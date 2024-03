Die Aktien von Allianz, Siemens und Deutsche Bank laufen aktuell gut. Aber reicht das für neue Höhen oder folgt die bittere Realität? Wir schauen, welche Dividenden diese deutschen Aktien zahlen und welche sich jetzt lohnt.

Allianz-Aktie mit Monster-Dividenden-Wachstum

Nach dem letzten Test der 50-Tage-Linie (blau) läuft es wieder wie am Schnürchen für die Allianz-Aktie. Damit nähert sich die deutsche Versicherungs-Aktie immer weiter dem legendären Allzeithoch bei rund 353 Euro aus dem Jahr 2000 (kein Vertipper). Zudem verwöhnt die Allianz auch ihre Aktionäre weiter. In diesem Jahr soll die Dividendenrendite laut Bloomberg bei 5,38 Prozent liegen, nächstes Jahr auf 5,76 Prozent steigen und im Jahr 2026 sogar 6,15 Prozent betragen. Und das alles bei einem KGV von um 10,0.

Diese gute Bewertung gepaart mit dem tollen Chartverlauf stellt weiterhin ein starkes Kaufsignal dar. BÖRSE ONLINE rät weiterhin zum Kauf, auch wenn das Kursziel von 280 Euro bald erreicht wird. Anleger bewerten dann die Situation bei der Allianz-Aktie nochmal neu.

Lohnen sich deswegen die Deutsche Bank und Siemens jetzt sogar mehr?

Siemens-Aktie nach Korrektur jetzt kaufen?

Die Siemens-Aktie hat in den letzten Tagen etwas korrigiert und damit auf die 50-Tage-Linie zurückgefunden. Folgt das Papier dem Beispiel der Allianz-Aktie, so könnte es für Siemens jetzt nochmal deutlich bergauf gehen. Beim Industrie-Konzern ist die fundamentale Bewertung mit einem KGV von 16,1 und einer Dividendenrendite von 2,87 Prozent zwar nicht so grandios wie bei der Allianz, aber auch die Siemens-Aktie kann überzeugen.

Analysten bei Bloomberg sehen im Durchschnitt noch ein Kurspotenzial von 13 Prozent bis auf 195 Euro und BÖRSE ONLINE setzt das Kursziel der Siemens-Aktie sogar auf 215 Euro. Mit der Dividende, die ebenfalls bei dieser deutschen Aktie gut steigen soll, können Anleger auch Siemens weiterkaufen.

Übrigens: Finden Sie im BÖRSE ONLINE Neobroker-Vergleich jetzt die beste Bank für Ihre Aktien-Käufe.

Wird Deutsche Bank zu eine der besten Dividenden-Aktien im DAX?

Interessant ist: Schaut man auf die Prognosen der Analysten, so dürfte die Deutsche Bank zu eine der besten Dividendenzahler im DAX werden. 2024 soll die Ausschüttung bei 0,68 Euro je Aktie liegen und damit kommen Anleger auf eine Dividendenrendite von 4,91 Prozent. Allerdings soll die Dividende 2025 schon bei 1,00 Euro je Aktie liegen. Die Dividendenrendite würde damit auf 7,02 Prozent hochschnellen. Dies belegen Daten sowohl von Bloomberg, als auch von FactSet.

Für Anleger bedeutet dies: Die Deutsche Bank-Aktie könnte endlich mal wieder richtig interessant werden. Da auch der Trend im Chart stimmt, können Anleger hier zugreifen. BÖRSE ONLINE erhöhte das Kursziel für die Deutsche Bank zuletzt auf 16,00 Euro und rät weiterhin zum Kauf.

So haben Anleger also bei allen drei deutschen Dividenden-Aktien aktuell gute Aussichten. Erst bei einem Bruch der 50-Tage-Linien sollte man die Position überdenken.

Und lesen Sie auch: BASF, ING, SAP, Stellantis: Diese Europa-Aktien empfiehlt UBS jetzt auf Conviction Buy Liste

oder: Dieser Politiker kann Deutschland jetzt aus der Krise führen, sagt Thomas Mayer von Flossbach von Storch