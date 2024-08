In wenigen Tagen melden sowohl die Allianz als auch die Deutsche Telekom ihre Quartalszahlen. Beide deutschen Aktien gelten eher als sicher und solide. Sollten sich Anleger die beiden Dividenden-Werte deswegen vor den Zahlen noch ins Depot legen?

Bei vielen Aktien kracht es aktuell. Nämlich dann, wenn die hohen Erwartungen der Börse nicht bei den Quartalszahlen gehalten werden können. Dabei müssen die Quartalszahlen noch nicht mal schlecht ausfallen. Scheinbar reichen selbst gute Zahlen nicht, wenn die Erwartungen noch höher lagen. Doch was bedeutet das nun für die Aktien der Allianz und der Deutschen Telekom, die in wenigen Tagen ihre Zahlen melden?

Setzt Allianz-Aktie Super-Lauf fort oder sollten Anleger lieber Gewinne mitnehmen?

Vor allem bei der Allianz-Aktie fragt man sich, ob sie die starke Performance halten kann. Bereits in den letzten Wochen gab es leichte Schwächeanfälle und ein Abfallen auf die 50-Tage-Linie von welcher sich die Allianz bis heute nicht lösen konnte.

Für die Quartalszahlen am 8. August erwarten die Analysten jetzt Folgendes: So soll der Gewinn je Aktie im zweiten Quartal lediglich 5,77 Euro betragen nach 5,82 Euro im Vorjahreszeitraum. Dies wäre kein gutes Ergebnis. Fürs Gesamtjahr erwarten Analysten aber dennoch eine kräftige Steigerung von 21,56 Euro auf 24,74 Euro.

Beim Umsatz soll die Allianz aber bereits im zweiten Quartal gewachsen sein. So soll es hier von 38,06 Milliarden Euro auf 42,41 Milliarden Euro nach oben gegangen sein. Fürs Gesamtjahr wird hier bei der Allianz-Aktie sogar eine kräftige Steigerung von 124 Milliarden auf rund 159 Milliarden Euro erwartet.

Insgesamt sollte bei der Allianz-Aktie und ihren Quartalszahlen jetzt also Vorsicht geboten sein. Kurzfristig bieten sie tatsächlich leichtes Enttäuschungspotenzial. Doch gegen das langfristige Potenzial der Allianz, insbesondere mit der hohen Dividende, spricht natürlich gar nichts. Anleger halten jetzt am besten erstmal die Füße still und kaufen bei guten Zahlen nach, nehmen aber Teilgewinne mit, wenn das Papier Richtung 200-Tage-Linie fallen sollte.

Doch wie sieht es dann bei der Telekom-Aktie aus?

Übrigens: Wenn Sie sichere Aktien suchen, dann werfen Sie auch einen Blick in den BÖRSE ONLINE Stabile Werte Index

Kann Deutsche Telekom-Aktie neue Rallye nach Quartalszahlen starten?

Auch die Deutsche Telekom soll am 8. August ihre Zahlen zum zweiten Quartal präsentieren. Hier gehen Analysten sogar von einer satten Steigerung aus, weswegen die Telekom-Aktie auch in den letzten Wochen schon wieder schön zulegen konnte. So soll der Gewinn je Aktie von 0,31 Euro im Vorjahreszeitraum auf jetzt 0,42 Euro deutlich anwachsen. Fürs Gesamtjahr soll die Deutsche Telekom den Gewinn je Aktie von 1,63 Euro auf 1,84 Euro steigern.

Beim Umsatz soll die Steigerung beim deutschen Telekom-Unternehmen etwas geringer ausfallen. So sagen Analysten hier einen Quartalsumsatz von 28,03 Milliarden Euro voraus nach 27,22 Milliarden Euro im zweiten Quartal vergangenen Jahres. Fürs Gesamtjahr soll es beim Umsatz eine leichte Steigerung von etwa 111 Milliarden Euro auf 115 Milliarden Euro geben.

So sieht man auch im Chart der Deutsche Telekom-Aktie, dass Anleger wieder auf bessere Zahlen setzen. Diese sollten dann am 8. August aber besser nicht enttäuscht werden. Anleger können hier weiter zukaufen und sollten insbesondere bei einem eventuellen Fall auf die 50-Tage-Linie stärker einsteigen. Nur sehr schlechte Quartalszahlen, die alle Ziele verfehlen, sollten Anlegern zu denken geben.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Allianz, Deutsche Telekom.