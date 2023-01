Die Allianz-Aktie und die Münchener Rück-Aktie sind nicht nur sehr attraktiv bewertet: Beide DAX-Aktien dürften in 2023 auch deutlich wachsen und beim Gewinn stark zulegen. Was Anleger wissen sollten.

Die Allianz-Aktie ist mit einem Plus von 9,76 Prozent kraftvoll ins neue Jahr gestartet. Und auch die Münchener Rück konnte um rund neun Prozent zulegen. Doch geht den beiden sehr günstig bewerten Aktien jetzt der Elan aus oder können sie weiterhin deutlich steigen?

Die Münchener Rück-Aktie

Zwar sehen die Analysten bei Bloomberg lediglich ein mickriges kurspotenzial von 2,0 Prozent, doch die fundamentalen Daten sprechen eine andere Sprache. Denn der Gewinn je Aktie soll bei der Münchener Rück in 2023 von 22,97 Euro auf 29,3 Euro steigen und damit um 27,5 Prozent zulegen. Dies sorgt dafür, dass der Rückversicherungskonzern ein KGV von nur 11,4 sowie eine Dividendenrendite von 3,69 aufweist. Dabei befindet sich die Münchener Rück Aktie in einem klaren Aufwärtstrend und bildet neue Hochs. Anleger können also durchaus weiter einsteigen - langfristige Halter nehmen ab und zu schon mal Teilgewinne mit.

Die Allianz-Aktie

Und bei der Allianz sieht es sogar noch besser aus. Denn hier wird sogar ein Gewinnsprung von 37 Prozent erwartet. In Kombination aus einem geringen KGV von 9,2 und einer Dividendenrendite von 5,47 Prozent bieten sich Anlegern hier sehr interessante Kurse. Zudem raten bei Bloomberg 18 Analysten zum Kauf, sieben zum Halten und niemand zum Verkaufen. Das durchschnittliche Kurspotenzial der Allianz-Aktie beträgt immerhin 10,1 Prozent, auch wenn wir denken, dass noch deutlich mehr möglich ist. Denn die Aktie befindet sich über ihrer 200 Tage-Linie und hat die Korrektur bereits seit längerer Zeit beendet.

Interessierte Anleger investieren zwei Drittel der Summe, die sie neu in die Allianz und in die Münchener Rück investieren möchte in die Allianz und das restliche Drittel in die Münchener Rück.

