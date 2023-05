Morgen, am 4. Mai, hält die deutsche Versicherung Allianz ihre Hauptversammlung ab. Pünktlich dazu, geben Analysten neue Kursziele für die Allianz-Aktie ab. Und siehe da: Analysten von Deutsche Bank, Berenberg und JP Morgan haben weiter hohe Kursziele. Worauf Anleger aber achten müssen.

Die Allianz hält ihre HV am Donnerstag dem 4. Mai ab. Folglich wird die Allianz-Aktie am Freitag dem 5. Mai ex Dividende gehandelt. Dabei zahlt die Allianz nach 10,80Euro Dividende je Aktie im Vorjahr jetzt 11,40 Euro. Somit kommt die deutsche Versicherung momentan auf eine Dividendenrendite von 5,11 Prozent. Mit dem Eingang der Dividende dürfen Anleger dann ab dem 9. Mai rechnen, wobei sich die Dividende bei der Allianz richtig lohnt: Denn in den vergangenen fünf Jahren hob der Konzern die Ausschüttung im Schnitt um 7,28 Prozent pro Jahr an und kann sich damit sehen lassen. Doch was sagen jetzt Analysten zu der Aktie?

Deutsche Bank, Berenberg und JP Morgan raten zum Kauf der Allianz

Am 26. April erneuerte JP Morgan das "Neutral"-Rating für die Allianz mit einem Kursziel von 240 Euro. Die Analysten bei JP Morgan sehen aktuell nicht viel Potenzial nach oben oder nach unten. Dafür zeigt sich die Deutsche Bank am 2. Mai offensiver. Sie rät zum Kauf der Allianz-Aktie mit einem Kursziel von 260 Euro. Analyst Hadley Cohen erwartet zwar etwas "Rauschen" rund um die nächsten Quartalszahlen der Allianz, weil die Versicherung neue Rechnungs-Regeln anwenden würde. Doch insgesamt verbessere sich die Vermögensverwaltung und die Unfall- und Schadenversicherungen blieben stark.

Zudem rät auch Berenberg zum Kauf der Allianz-Aktie. Die Experten setzen das Kursziel sogar auf 309 Euro und verheißen Anlegern somit ein Kurspotenzial von 38 Prozent. Doch was sollten Anleger jetzt vor der Hauptversammlung der Allianz mit der Aktie machen? Weiter kaufen oder sogar verkaufen?

Einschätzung zur Allianz-Aktie

Grundsätzlich sieht es bei der Allianz-Aktie gut aus: Das Chartbild stimmt, die Dividende wartet und auch die fundamentalen Daten dürften nicht schlecht ausfallen. Eventuell gibt die Allianz bei der HV auch schon mal einen Ausblick auf die Quartalszahlen, welche am 12. Mai präsentiert werden. Im Chart konnte die Aktie alle wichtigen Gleitenden Durchschnitte hinter sich lassen und hat theoretisch freie Fahrt.

Langfristig orientierte Anleger können bereits jetzt einsteigen, halten sich aber etwas Cash zurück, falls die Hauptversammlung oder die Quartalszahlen negativer ausfallen. Dann kann nachgekauft werden. Wer eher kurzfristig orientiert ist, wartet die Ausschüttung der Dividende und die Quartalszahlen am 12. Mai ab.

Zudem beachten Anleger, dass die Allianz am Freitag dann mit einem Dividendenabschlag von etwa 5 Prozent gehandelt wird. Dieser könnte das Papier zurück auf die 50-Tage-Linie bringen.

