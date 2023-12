Durch das Aufkommen von KI und ChatGPT sind die Sorgen groß, dass die Suchmaschine Google ihr Suchmonopol für immer verlieren könnte. Doch was ist dran an dieser Theorie? Und wie wirkt sich das auf die Alphabet-Aktie aus?

Das Aufkommen von ChatGPT war ein Schock für die Welt und auch fast ein Jahr danach sind die Folgen dieser Entwicklung noch nicht absehbar. Einige Experten vermuten allerdings, dass das erste Opfer von KI die Suchmaschine Google sein dürfte.

Hat Google sein Suchmonopol für immer verloren?

So sagte etwa Brad Gerstner, Gründer und CEO von Altimeter Capital, in einem kürzlichen CNBC-Interview: „Wir erleben einen grundlegenden Strukturwandel in der Art und Weise, wie Menschen Antworten auf ihre Fragen suchen und finden.“

Denn tatsächlich zeigen Daten bereits, dass ChatGPT im Zusammenhang mit Microsofts Bing wieder deutlich mehr Marktanteile des Marktes für Suchmaschinen gewinnt, denn Alphabet mit Google scheinbar über Jahrzehnte unter Kontrolle hatte. Zwar sind die Anteile an den Einnahmen hier immer noch mehrheitlich bei Alphabet, Experten sorgen sich allerdings um die Entwicklung in den kommenden Jahren. Teilweise heißt es sogar, dass das Suchmonopol für immer verloren sei.

Fakt ist: Die Suchmaschine Google wird vermutlich tatsächlich Marktanteile abgeben müssen, ist doch die Konkurrenz von KI-Modellen von Meta, Microsoft, Apple & Co. sehr groß. Allerdings könnte dies ohnehin im Rahmen des aktuellen Wettbewerbsprozesses gegen Alphabet eine Folge des noch abzuwartenden Urteils sein. Aber was bedeutet das für die Aktie?

Was bedeutet das für die Alphabet-Aktie?

Für Alphabet könnte dies ein empfindlicher Schaden in der eigenen Gewinnerwirtschaftung sein, immerhin kommen momentan noch 70 Prozent der Einnahmen aus dem Bereich Google, wenngleich hier auch Services wie Android, Maps & Co. hinzuzählen.

Daher überrascht es auch nicht, dass Alphabet mit einem KGV von 23 der günstigste aller BigTech-Werte ist, da die Börse hier bereits das Risiko eines Monopolverlustes einpreist. Dass dies aber unter dem Strich Alphabet die Existenz oder einen beträchtlichen Teil des Börsenwertes kosten könnte, ist aber sehr unwahrscheinlich. Selbst wenn die Karten im Markt für Suchmaschinen neu gemischt werden, so wird man mit der Marke Google vermutlich trotzdem noch an der Spitze bleiben.

Dementsprechend kann die Aktie des BigTech-Konzerns immer noch interessant sein, wenngleich Anleger hier definitiv eventuell schwierige Phasen in den kommenden Jahren in Kauf nehmen müssen. Trotzdem ist Börse Online übrigens optimistisch für den Wert und empfiehlt diesen weiter zum Kauf.

