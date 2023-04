Alphabet ist die drittwertvollste Aktie nach Marktkapitalisierung, welche Investoren kaufen können. Doch lohnt sich hier überhaupt noch ein Einstieg? Und hat die Aktie auch in Zukunft noch so große Wachstumspotenziale?

Vom Garagenunternehmen zur drittwertvollsten Aktie der Welt mit einer Marktkapitalisierung von 1,3 Billionen US-Dollar – das ist die Geschichte der Google Mutter Alphabet. Doch wie sieht es jetzt mit Potenzialen aus? Und ist ein Einstieg für Anleger hier noch sinnvoll?

Probleme machen auch vor Alphabet nicht halt

Denn die Probleme dieser Zeit machen auch vor dem Google-Konzern nicht halt. So belastet die Angst vor einer Rezession, Konsumzurückhaltung und damit verbundene niedrigere Werbepreise das hauptsächliche Geschäftsmodell des Unternehmens.

Abfangen konnte Alphabet dies allerdings bisher durch die breite Streuung der Einnahmen über verschiedene Bereiche. Doch auch das wird immer mehr zum Problem. Denn nicht erst seit der Aufspaltung des Milliardenkonzerns Alibaba in China gibt es von den Aufsichtsbehörden und der Politik her Stimmen, welche eine Aufspaltung des Unternehmens fordern.

KI als neuer großer Wachstumstrend?

Allerdings bietet Alphabet nicht nur Risiken, sondern auch Chancen. Vor allem das Cloud-Geschäft hat in den vergangenen Jahren stark zum Wachstum beigetragen und in der Verbindung mit der neuen KI soll hier ein noch deutlich größerer Wachstumsschub drin sein.

Allgemein kann das Thema Künstliche Intelligenz für Alphabet sowohl Fluch als auch Segen bedeuten, denn einige Experten vermuten, dass Modelle wie ChatGPT eines Tages die klassische Google-Suche ablösen könnten. Es heißt für den Konzern also vor allem schnell reagieren und nicht den technologischen Anschluss verlieren.

Schauen Sie sich dazu auch den BÖRSE ONLINE Künstliche Intelligenz-Index an. In diesem befinden sich 20 Aktien aus dem Megatrend KI.

Alphabet-Aktie: Was geht noch mit der drittwertvollsten Aktie der Welt?

Aber was geht noch mit einem Investment in die drittwertvollste Aktie der Welt? Die Zukunft hält für die Alphabet-Aktie sowohl einige Chancen, als auch Probleme bereit, die gemeistert werden müssen. Anleger sollten sich also hier die Frage stellen, ob sie glauben, dass der Konzern und sein Management in der Lage sind die kommenden Herausforderungen zu meistern. Wenn ja, ist dies sicherlich ein Investmentcase mit Hoffnung auf den weiteren Ausbau von KI und Cloud.

Kurzfristig allerdings könnte deutlich weniger Potenzial in der Aktie sein. Zwar gehen die Analysten der Wall Street mit einem durchschnittlichen Kursziel von 125 US-Dollar von einem Upside-Potenzial von 25 Prozent aus, doch die makroökonomische Lage, sowie eine potenzielle Rezession könnten das Papier nochmal ins Taumeln bringen und zu deutlich günstigeren Kursen führen.

Die BÖRSE ONLINE Redaktion rät zum Kauf der Alphabet-Aktie mit einem Kursziel von 118 Euro. Anleger setzen einen Stopp bei 81 Euro.

