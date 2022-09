Erneut befindet sich die Amazon Aktie an einem ganz entscheidenden Punkt im Chart. Fällt diese Marke, so könnte es vorerst unangenehm werden. Doch was sagen die Analysten zu Amazon und den Aussichten?

Im Chart sehen Anleger die langfristige Aufwärtstrendlinie von Amazon seit 2018. Diese Linie fungierte bereits mehrfach als wichtige Unterstützung und zeitweilig in diesem Jahr bereits als Widerstand. Noch befindet sich die Aktie von Amazon über dieser Trendlinie, doch testet der Kurs dieses Niveau aktuell wieder an. Bricht dieser Trend, so dürfte die Aktie zuerst in die Region um 100 Euro zurückkehren. Dies wäre ein Abschlag von rund 16 Prozent. Findet die Aktie aber nochmals auf dieser Linie Unterstützung, so dürfte sich ein konsolidierendes Dreieck bilden, welches bullisch aufgelöst werden könnte.





Diese Kursziele haben Analysten jetzt für die Amazon Aktie

Bei Bloomberg raten 56 Analysten zum Kauf der Amazon Aktie, zwei zum Halten und nur einer zum Verkaufen. Als durchschnittliches Kursziel ergeben sich daraus 175 Euro - ein Potenzial von rund 45 Prozent.

Zuletzt erneuerte Brian Nowak von Morgan Stanley seine Kaufempfehlung für Amazon auf 178 Euro.

Und Analyst Justin Post von der Bank of America erneuter sein Kursziel ebenfalls und zwar auf 173 Euro. Die meisten Analysten sehen diese Kursregion also als realistisch an. Dabei wies Post darauf hin, dass Amazon weniger von den Problemen in der internationalen Logistik betroffen sei, wie etwas FedEx.