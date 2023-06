Bei der Amazon-Aktie bahnt sich ein sehr interessantes Setup an, das schnell 20 Prozent und mehr Kurssteigerung hervorrufen kann. Sollten Anleger hier jetzt zuschlagen?

Die Amazon-Aktie ist mit einem Plus von 45 Prozent seit Jahresanfang noch unter den kleineren Gewinnern im Big-Tech-Sektor. Nun könnte sich hier aber einiges ändern, denn bei dem Titel bahnt sich ein interessantes Chartbild an, das binnen kurzer Zeit 20 Prozent Kurspotenzial verspricht.

Amazon-Aktie vor kreuzender 100- und 200-Tage-Linie

Im Chartbild der Aktie kreuzen sich nämlich momentan die 100- und 200-Tage-Linie im Bereich der 130 bis 132 US-Dollar, sodass für die Aktie bei 125 US-Dollar die Chance besteht beide Widerstände gleichzeitig zu durchbrechen.

Sollte dies gelingen, wäre ein Aufwärtspotenzial für den Kurs, bis zum nächsten Widerstand bei 148 US-Dollar, von 20 Prozent drin. Sollte auch hier die Begrenzung fallen, sind sogar Kurse von bis zu 170 US-Dollar möglich.

Darum ist die Kurssteigerung bei der Amazon-Aktie möglich

Damit dies aber passiert braucht es positive operative Nachrichten. Das diese kommen ist aber gar nicht allzu unwahrscheinlich. Tatsächlich gibt es einiges Potenzial für gute News.

So ist zum Beispiel das Thema KI bei dem Konzern noch nicht wirklich gespielt worden, obwohl es sich dabei um den größten Cloudanbieter mit AWS handelt. Auch die Entwicklung von KI-Chips in Zusammenarbeit mit AMD spricht dafür, dass man hier in Zukunft noch sein volles Wettbewerbspotenzial entfalten könnte.

Analysten optimistisch für die Aktie

Aber auch die Analysten und Marktexperten zeigen sich positiv für die Aktie. So gab es allein im Juni bei drei Studien zu dem Papier drei Kaufempfehlungen. Diese kamen von der Credit Suisse Group, der UBS und JPMorgan Chase.

Allgemein sieht der Markt hier noch einiges an Upside, vor allem da die Erwartungen an Amazon nach einem schlechten Jahr 2022 sehr niedrig sind. Daher könnte sich bereits bei den Quartalszahlen am 26. Juli eine Überraschung anbahnen.

Jetzt hier zuschlagen?

Aber sollten Anleger jetzt hier zuschlagen? Wer mutig ist und die schnelle Rendite will, der kann diesen Trade durchaus versuchen. Anleger sollten sich aber einen Stopp im Bereich der 50-Tage-Linie setzen, da diese als Unterstützung fungiert.

Wer lieber längerfristig bei Amazon engagiert sein will, der sollte noch abwarten. Trotz kurzfristigen Kurspotenzials besteht weiterhin die Möglichkeit, dass die Aktie in einer Rezession in einige Probleme kommt. Hier könnte man diese vermutlich günstiger einsammeln.

