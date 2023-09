Die Aktie von Amazon hat nach dem Abverkauf im Jahr 2022 eine beeindruckende Erholungsrallye gestartet. Doch kann der Titel wieder zu alten Hochs zurückfinden? Und können diese neuen Entwicklungen den Konzern jetzt tragen?

Amazon hat sich mit Angeboten wie Prime & Co. in der Vergangenheit immer wieder neu erfunden und auch jetzt plant der Konzern neue Modelle, die noch mehr Umsätze in die Kassen spülen dürften. Doch sind diese Entwicklungen gut genug für neue Höchstkurse?

Neue Entwicklungen bei der Amazon-Aktie

Da Amazon immer noch Probleme damit hat vor allem Haushalte mit niedrigerem Einkommen anzuziehen, hat der E-Commercegigant einem Insiderbericht zufolge geplant, neue Abomodelle auf den Markt zu bringen, um sich wieder attraktiver zu gestalten.

Neben dem bereits bekannten Plan von Amazon in das Telekommunikationsgeschäft einzusteigen will man außerdem noch einen Lebensmittelservice und eventuell sogar einen Gesundheits-/Versicherungsservice mit der Tochter One Medical anbieten.

Konkretes ist leider noch nicht zu den geplanten Services von Amazon bekannt, sicher ist allerdings, dass diese wie Prime als Abomodell auf den Markt kommen dürften und vermutlich auch eine zusätzliche Prime-Mitgliedschaft als Grundlage verlangen werden.

Amazon-Aktie: Reicht das für neue Höchstkurse?

Doch die Frage ist: reicht das für neue Höchstkurse bei Amazon?

Das kommt natürlich ganz auf den Erfolg der Maßnahmen an und das Augenmerk der Analysten wird sich auf diese sowie auf die anstehenden Prime Days am 11. und 12. Oktober richten. Auch die am 25. Oktober anstehenden Quartalszahlen stehen hierbei im Fokus.

Sollten bei den meisten Ereignissen positive Ergebnisse warten, dann dürfte sich der Trend bei der Amazon-Aktie weiter fortsetzen. Eine nächste wichtige Marke für die weitere Aufwärtsbewegung ist dabei ein sehr naheliegender Widerstand bei 146 US-Dollar, den das Papier zeitnah durchbrechen muss.

Erst, wenn also positive operative Indikatoren mit der Charttechnik zusammen kommen, werden bei Amazon neue Höchstkurse möglich sein. Ob dies allerdings kurzfristig der Fall sein wird, ist eher unwahrscheinlich.

