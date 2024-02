Am Donnerstag ist die Aktie von Amazon im nachbörslichen Handel deutlich nach oben geschnellt. Das treibt den Wert jetzt an und so kann es für das Papier aus den Magnificent Seven weitergehen:

Mit großer Spannung blicken die Börsen auf die Ergebnisse der BigTech-Konzerne in diesen Wochen. Am Donnerstagabend präsentierte der E-Commerceriese Amazon seine Quartalsergebnisse, worauf die Anleger sehr positiv reagierten. Das wurde gemeldet:

Das treibt die Amazon-Aktie an

Amazon konnte auf ganzer Linie die Erwartungen des Marktes mit den Zahlen zum wichtigen vierten Quartal 2023 und dem Gesamtjahr übertreffen. Der Konzern meldete einen Gewinn je Aktie von 1,00 US-Dollar, während im Vorfeld 0,78 US-Dollar erwartet worden waren. Der Nettoumsatz überstieg mit 169,96 Milliarden US-Dollar die Schätzungen der Analysten von 166,21 Milliarden US-Dollar ebenfalls deutlich. Der wichtige Umsatz im Bereich Cloud konnte sich im Berichtszeitraum zudem um 13 Prozent steigern. Im Konsens waren 11 Prozent erwartet worden.

Dementsprechend zog die Aktie in Reaktion auf die Zahlen fünf Prozent an, nachdem der Umsatzausblick für das erste Quartal 2024 mit 139 bis 142,5 Milliarden US-Dollar im Rahmen der Erwartungen lag. Im selben Zeitraum erwartet das Unternehmen 8 bis 12 Milliarden US-Dollar an operativen Gewinnen (Prognose 9,1 Milliarden US-Dollar).

Amazon-Aktie schießt nach oben

Der deutliche Kurssprung bedeutet für die Amazon-Aktie nachbörslich die Markierung eines neuen Jahreshochs. Sollten sich die Gewinne in der Handelsession am Freitag halten, so dürfte die Aktie auf den Widerstand bei 170 US-Dollar zulaufen, an dem man zuletzt im März 2022 gescheitert war.

Zumindest die Analysten sind optimistisch, dass diese Hürde übersprungen werden kann. Aktuell lautet das durchschnittliche Kursziel auf 183 US-Dollar.

Lesen Sie auch:

Kurz vor den Zahlen: Milliarden-Bewegungen bei Microsoft und Alphabet – ahnen Anleger etwas?

Oder:

Das bietet die DKB ab heute Kunden anstatt von 3,5 Prozent Tagesgeld Zinsen