Sowohl Amazon als auch Nvidia haben beeindruckendes Wachstum hinter sich. Doch welcher der beiden Werte hat nach vorne gedacht mehr Potenzial und könnte deswegen auch für ein Investment attraktiver sein?

Amazon – Wachstum vergangen?

Amazon ist das größte E-Commerce Unternehmen der Welt und schon jedem Kind ein Begriff. Allerdings verdient das Unternehmen mit dem Verkauf kein Geld, sondern verbrennt tatsächlich welches. Dies hat zu einigen Schwankungen im Aktienkurs, vor allem im letzten Jahr geführt.

Das wirkliche Geld macht Amazon mit seiner Cloud AWS, die sehr schnell wächst, auch wenn sich hier die Rate zuletzt auf 20 Prozent etwas abgekühlt hatte. Dazu kommt ein wachsender Stake im Gesundheitssektor und bei anderen Projekten wie E-Mobilität & Co.

Nvidia – Der Chip-Gigant

Demgegenüber steht Nvidia. Das Unternehmen gilt heute als der weltweit führende Chipdesigner und soll auch in Zukunft Schaufelhersteller vieler Trends sein. So ist etwa das kürzlich aufgekommene Trend-Thema künstliche Intelligenz ein Entscheidendes für Nvidia und die Aktie reagierte in den vergangenen Wochen auch entsprechend darauf.

Allerdings hat Nvidia große Konkurrenz und befindet sich hauptsächlich mit Intel und AMD im Wettbewerb. Da Nvidia ihre Chips nicht selbst herstellt, sondern dies Auftragsfertiger wie TSMC übernehmen, besteht hier aber auch ein zusätzliches Risiko.

Diese Aktie verspricht in den nächsten Jahren mehr Wachstum

Doch wer ist nun der Gewinner dieses Rennens, der zugegebenermaßen ziemlich unterschiedlichen Aktien?

Es ist Nvidia. Dafür gibt es einige Gründe. So zum Beispiel wird von Amazon ohnehin seit langer Zeit sowohl regulatorisch als auch von Aktionären eine Aufspaltung gefordert, was die jetzige Situation sowieso völlig verändern würde. Weiterhin ist das Versandgeschäft und das abflachende Cloudwachstum ein großes Problem für das Unternehmen.

Nvidia dagegen ist nicht im Visier der Regulierer und profitiert selbst vom Megatrend Cloud, da diese größtenteils auf den Grafikkarten von Nvidia laufen und das Unternehmen auch profitieren dürfte wenn Google Cloud oder Azure das Rennen im Markt macht. Dazu ist der Chipdesigner ein wesentlich schlankeres Unternehmen und trägt anders als Amazon nicht einen riesigen Bauchladen an Geschäften mit sich herum.

Wer also in Zukunft mehr Wachstum will, sollte sich Nvidia etwas genauer anschauen, denn die Aktie hat im Vergleich zu Amazon deutlich mehr Potenzial noch vor sich.

Übrigens: Die Nvidia-Aktie befindet sich auch im BÖRSE ONLINE Chip-Power Index. Mit einem Zertifikat mit der WKN: DA0ABM können Anleger an der Wertentwicklung partizipieren.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Amazon

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia