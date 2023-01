Die Analysten von Wedbush nennen 10 Dinge, die Elon Musk sofort tun muss, damit die Tesla Aktie sich wieder von ihren Tiefstständen erholt. Passiert das nicht, könnte sich der Abwärtstrend fortsetzen.





Tesla hat es in den vergangenen Wochen und Monaten hart getroffen. Mehr als die Hälfte des Wertes verlor der Autobauer gegen Ende des Jahres und vor allem Elon Musk hat Schuld an der Misere. Durch die Übernahme von Twitter und die milliardenschweren Aktienverkäufe haben Anleger mehrheitlich das Vertrauen in den hochbewerteten E-Autobauer verloren.

Dies führte dazu, dass die Tesla Aktie in den vergangenen sechs Monaten etwa 47,8 Prozent an Wert verlor, während der Gesamtmarkt in dieser Zeit eigentlich leicht positiv rentierte.





Wedbush mit klaren Forderungen

Doch eines ist allen Beteiligten klar: Ändert sich nichts an dieser Situation, so dürfte es auch im neuen Jahr mit dem Abwärtstrend von Tesla weitergehen. Einige Experten sprechen sogar schon davon, dass sich der E-Autobauer der Bewertung der klassischen Industrieproduzenten annähern wird.

Doch damit das nicht passiert, hat das Analystenhaus Wedbush eine Studie veröffentlicht, in dem 10 Punkte genannt werden, welche Elon Musk sofort umsetzen muss, um die Aktie von Tesla wieder auf Kurs zu bringen. Diese lauten:

1. Schnelle Ernennung eines neuen Twitter-CEO

2. Neuer, strategischer Plan für Twitter

3. Mehr Fokus auf Tesla oder Rücktritt

4. Ein Ende der Aktienverkäufe von Tesla

5. Aktienrückkäufe bei Tesla

6. Konservative Planung und Zielvorgaben für 2023

7. Auslieferung des Cybertrucks bis Ende 2023

8. Neues (Musk kritischeres) Board of Directors

9. Mehr Transparenz in Bezug auf die Margenstruktur beim Autobauer

10. Keine politischen Äußerungen mehr von Musk

Was wird aus Tesla?

Doch ob der exzentrische Milliardär diese Punkte tatsächlich umsetzen wird, bleibt fraglich. Nicht umsonst reduzierte Wedbush im Zuge seiner Studie das Kursziel für Tesla von 250 auf nunmehr 175 US-Dollar.

Trotzdem sollten Anleger die Aktie im Auge behalten und vielleicht tranchenweise nachkaufen. Immerhin ist Tesla immer noch ein spannender Wachstumswert, welcher gerade weniger aufgrund der operativen Entwicklung, als vielmehr wegen seines CEO leidet.