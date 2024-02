Mit großer Spannung wurde am Donnerstag von Anlegern auf die Aktie von Apple und die gemeldeten Quartalszahlen geblickt. Letztere enttäuschten die Börse. Kommt jetzt das Ende der Rallye an den Märkten?

Besonders im Hinblick auf die kürzlichen Ereignisse bei der US-Notenbank Fed schauten Anleger am Donnerstag angespannt auf die Quartalszahlen des Apple-Konzerns. Denn nachdem es bereits vonseiten der Notenbanker Enttäuschungen für die Märkte gegeben hatte, drohte infolge schlechter Ergebnisse ein Ende der aktuellen Rallye.

Apple-Aktie: Aktionäre enttäuscht

Tatsächlich hat Apple als eine der markttreibenden Aktien am Donnerstag die Erwartungen der Analysten enttäuscht, obwohl die Ergebnisse auf den ersten Blick positiv waren.

Konkret meldete das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,18 US-Dollar - 2,11 US-Dollar waren im Vorfeld von Experten erwartet worden. Der Umsatz überzeugte mit 119,59 Milliarden US-Dollar. Schätzungen hatten im Vorfeld auf 117,97 Milliarden US-Dollar hingewiesen.

Allerdings schlug der Umsatz in China negativ zu Buche. Statt der erwarteten 23,5 Milliarden US-Dollar meldete der Apple-Konzern nur 20,8 Milliarden US-Dollar an Erlösen im Reich der Mitte. Dementsprechend zeigt sich: die Probleme des Unternehmens in China, gerade mit Blick auf Konkurrenz und Regulierung, sind größer als gedacht.

Ende der Rallye am Markt?

Auf den ersten Blick sieht es demzufolge danach aus, als würde sich die Rallye an den Märkten vorerst nicht weiter fortsetzen. Immerhin haben sowohl die Ergebnisse von Apple als auch die Resultate der Fed-Sitzung die Märkte nicht überzeugt.

Allerdings muss es trotzdem nicht zu einem Abverkauf kommen. Denn aufgrund der guten Ergebnisse der BigTech-Konzerne Microsoft (mehr dazu hier), Amazon (mehr dazu hier) und Meta (mehr dazu hier) besteht noch Hoffnung auf weitere Rekordhochs.

Viel wird dabei davon abhängen, wie die Aktien die Gewinne bzw. Verlust über die Nacht in den neuen Handelstag hinein halten können.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.