Steigt die Apple-Aktie bald eine weitere Stufe im Aktien-Olymp hinauf und überwindet die Marke von 4 Billionen US-Dollar Marktkapitalisierung? Das steckt hinter der Prognose von Wedbush Securities Analyst Dan Ives:

Dass Dan Ives von Wedbush Securities ein großer Fan von Apple ist, ist in der Finanzwelt bekannt. Mit seinem neuesten Kursziel hat der Analyst aber eine ganz besondere Prognose veröffentlicht, denn er glaubt daran, dass das aktuell wertvollste Unternehmen der Welt bald 4 Billionen US-Dollar wert sein könnte:

Das steckt hinter der Prognose zur Apple-Aktie

Konkret geht Ives in seiner Studie von einem stärkeren Geschäft von Apple im aktuellen Quartal sowie im Jahr 2024 aus. Hintergrund ist eine wieder steigende Konsumlaune, eine Verbesserung der Situation in China und geringere Konkurrenz durch das neue Huawei-Smartphone als zunächst erwartet. So hieß es etwa in der Studie:

„Apple steht in den kommenden Wochen vor einer starken Weihnachtszeit, die sich in einem iPhone 15-Wachstum niederschlagen dürfte, welches die WallStreet-Schätzungen für das Dezemberquartal übertrifft.“

Dieser positive Trend soll sich laut den Wedbush auch im Jahr 2024 fortsetzen, womit die Analysten ein wesentlich stärkeres Wachstum erzielen sollen, als die WallStreet Apple aktuell zutraut. Dementsprechend besteht laut Dan Ives bei der Aktie weiterhin Überraschungspotenzial, die zu einer Rallye bis auf eine Marktkapitalisierung von 4 Billionen US-Dollar im kommenden Jahr führen könnte.

Doch sind diese Schätzungen überhaupt realistisch?

Kann die Apple-Aktie wirklich bald 4 Billionen US-Dollar schwer sein?

Mit einer Marktkapitalisierung rund um die 3 Billionen US-Dollar sehen Dan Ives und sein Investmentteam für das kommende Jahr und darüber hinaus 33 Prozent Kurspotenzial für die Apple-Aktie. Schaut man allerdings auf die aktuellen Gewinnschätzungen, dann muss der BigTech-Konzern schon einen großen Gewinnsprung verzeichnen, um eine solche Steigerung zu gewährleisten.

Denn zur Wahrheit gehört: Apple ist bereits auf Basis der jetzigen Schätzungen mit einem KGV von 30 hoch bewertet und hat auch nicht mehr die entsprechende Wachstumsdynamik, um dieses Niveau zu rechtfertigen. Aus diesem Grund spricht aktuell eher wenig für einen Anstieg auf 4 Billionen US-Dollar Marktkapitalisierung, es sei denn Apple ist in der Lage binnen kürzester Zeit rund ein Drittel mehr Gewinn einzufahren.

Mehr zur Apple-Aktie erfahren Sie hier

Lesen Sie auch:

Analyst: Nicht Apple, nicht Amazon, sondern diese Aktie ist die Top-Wahl für 2024

Oder:

Mit diesem ETF profitieren Sie bei jedem technologischen Fortschritt automatisch mit

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.