Auf der Suche nach spannenden Aktien für das kommende Jahr? Die Analysten von TD Crown haben diesen Wert zu ihrer Top-Wahl für das Jahr 2024 gekrönt:

Die Gewinner von morgen vorherzusagen ist schwierig – die Gewinner des kommenden Jahres richtig zu bestimmen fast unmöglich. Trotzdem sind die Analysten des Hauses TD Crown so sehr von dieser Aktie überzeugt, dass diese ihr Top-Wert für 2024 ist.

Konkret handelt es sich dabei um die Aktie des US-Einzelhändlers Walmart. Diese hat sich 2023 trotz der rasanten Rallye kaum bewegt und liegt seit Anfang Januar nur müde 4,3 Prozent im Plus. Trotzdem soll es im kommenden Jahr deutlich bergauf gehen. Das ist der Grund:

Nicht Apple, nicht Amazon, sondern diese Aktie ist die Top-Wahl für 2024

In seiner Position als der Marktführer im amerikanischen Einzelhandel hat Walmart in einem schwierigen Umfeld 2024 gute Chancen, den Markt outzuperformen, schrieben die Analysten von TD Crown. Dabei sind besonders die defensiven wie offensiven Eigenschaften des Unternehmens interessant. Denn während durch den klassischen Einzelhandel stabile Erträge erzielt werden, baut Walmart seine Präsenz im Online-Bereich aus, verfügt über eine eigene digitale Plattform mit Abos und entsprechendem Werbe-Business. Gerade also in einer nicht allzu einfachen Börsenphase, wie wir sie auch über große Teile des Jahres 2023 gesehen haben, könnte Walmart das Beste aus beiden Welten vereinen. Angesichts dessen sehen die Analysten von TD Crown bei der Aktie ein Kurspotenzial von insgesamt 24 Prozent.

Mit dieser etwas optimistischen Prognose liegt man übrigens etwas über den durchschnittlichen Analystenschätzungen von 18 Prozent Kurspotenzial und etwa im Konsens mit der Börse Online Kaufempfehlung (25 Prozent Kurspotenzial). Doch sollten sich Anleger Walmart jetzt wirklich genauer anschauen?

Lohnt sich ein Blick auf die Top-Aktie 2024?

Grundsätzlich ist der Dividendenkönig und Einzelhandelsriese fast immer einen Blick wert. Aufgrund stabiler Ergebnisse und guter Zukunftsaussichten spricht kaum etwas gegen ein langfristiges Investment. Einzig mit der Bewertung müssen sich Anleger anfreunden. Diese ist trotz des vergleichsweise niedrigmargigen Handelsgeschäftes mit KGV 23,4 deutlich erhöht (Sektor Media-KGV: 17,8)

Schaut man jedoch in die Vergangenheit, so zeigt sich: Das letzte Mal gab es den Einzelhändler, auf Basis der Jahresendbewertungen, vor sechs Jahren unterhalb eines Gewinnvielfachen von 20 zu kaufen. Bei Walmart handelt es sich demnach weniger um eine Überbewertung, als um Qualität, die ihren Preis hat. Wer bereit ist diesen zu bezahlen, der kann sich die Aktie auch genauer anschauen.

