Gestern schockten Anleger die Gerüchte rund um Apples KI-Ambitionen die Anleger, welche den Titel prompt auf ein neues Allzeithoch hievten. Doch wie viel ist hier wirklich dran? Und was bedeutet das für die Aktie von Apple?

KI ist das große Hype-Thema an den Börsen und nachdem Microsoft durch seine Bepreisung seiner KI-Modelle nun ein neues Allzeithoch markieren konnte, war es auch für Apple an der Zeit. Diese sollen nämlich an ihrem eigenen AppleGPT arbeiten, was Anlegern am Mittwoch feierten.

Apple plant eigenes ChatGPT

Denn Apple arbeitet Kreisen zufolge an einem Konkurrenz-System für ChatGPT und andere KI-Chatbots. Die Software werde intern von einigen Mitarbeitern getestet, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch. Es gebe noch keine Entscheidungen dazu, wie die Technologie für Verbraucher verfügbar gemacht werden könnte, hieß es unter Berufung auf informierte Personen.

Konzernchef Tim Cook betonte zuletzt im Mai, dass Apple in Software mit künstlicher Intelligenz großes Potenzial sehe, sie aber mit Bedacht einsetzen wolle. Der iPhone-Konzern setzt Funktionen mit maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz zum Beispiel bei der Verbesserung von Fotos, der Autokorrektur beim Schreiben oder der Erkennung von Autounfällen und Stürzen ein. Apple war vor mehr als einem Jahrzehnt auch ein Vorreiter bei Sprachassistenten mit der Software Siri. Sie ist jedoch weniger sprachgewandt als etwa ChatGPT.

Bloomberg zufolge kann der Apple-Chatbot – ähnlich wie ChatGPT – unter anderem Texte zusammenfassen und Fragen auf Basis verfügbarer Informationen beantworten. Einige Entwickler hätten der Software den Spitznamen "Apple GPT" gegeben. Die Apple-Aktie sprang nach dem Bloomberg-Bericht zunächst um etwa zwei Prozent hoch. Später flaute das Plus auf rund 0,5 Prozent ab. Trotzdem markierte der Wert bei 198,23 US-Dollar zeitweilig ein neues Allzeithoch.

Neue Höchstkurse für die Aktie möglich?

Allerdings könnte die Einführung eines kostenpflichten KI-Modells bei Apple noch wesentlich mehr als ein Allzeithoch verursachen. Tatsächlich würde das für den iPhone-Konzern ein völlig neues Geschäftsmodell und einen neuen Wachstumstreiber bedeuten.

Dies würde auch die aktuelle Bewertung mit einem Forward-KGV von 32 für viele Anleger sicherlich erträglicher gestalten, da ab dann mehr Wachstumshoffnungen in dem Papier schlummern dürften.

Folglich sind neue Höchstkurse, auch im Bereich über 200 US-Dollar, keinesfalls ausgeschlossen, sollten sich die Gerüchte hier bestätigen.

Mit Material von dpa-afx

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.