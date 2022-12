Viele Menschen werden an Weihnachten ein Produkt von Apple oder Microsoft bekommen haben. Sei es ein iPhone, Airpods, eine XBox oder Gutscheine für den AppStore. Doch bringt eigentlich die Apple-Aktie oder die Microsoft-Aktie Anlegern mehr Gewinn?

Sie sind zwei der wertvollsten Konzerne der Welt: Apple und Microsoft. Sie bestimmen unseren Alltag und brachten Anlegern in den vergangenen Jahren sehr viel Geld. Auch an Weihnachten dürften diese beiden Unternehmen unter dem Weihnachtsbaum sehr präsent sein. Zeit für uns, die beiden Aktien mal unter die Lupe zu nehmen. Wer bringt mehr Gewinn?

Die Apple-Aktie

Die Apple-Aktie verlor im Jahr 2022 rund 25 Prozent an Wert. Dennoch sind die Analysten positiv gestimmt und haben mit 173,61 Dollar ein hohes durchschnittliches Kursziel für die Apple-Aktie. Denn aktuell bedeutet dies ein Potenzial von etwas mehr als 31 Prozent. Dabei raten 37 Analysten zum Kauf, sieben zum Halten und zwei zum Verkaufen.

Geht es nach den Prognosen von Bloomberg, so soll die Apple-Aktie aber nach 5,86 Euro Gewinn je Aktie in diesem Jahr auf 6,37 Euro im kommenden Jahr kommen. Damit soll der Gewinn allerdings nur um 8,7 Prozent steigen, was dem Kurspotenzial der Aktie nicht viel Raum nach oben gibt. Aber das KGV vergünstigt sich dadurch auf einen Wert von 21,3.

Grundsätzlich sieht der mögliche Gewinn für die Apple-Aktie in 2023 damit eher mau aus. Zwar erwarten die Analysten einen möglichen Kurszuwachs von etwas über 30 Prozent, doch wenn der Gewinn je Aktie nur um 8,6 Prozent zulegt, dann verteuert sich Apple nächstes Jahr in der Bewertung. Doch wie sieht es bei Microsoft aus?

Die Microsoft-Aktie

Auf der anderen Seite sehen die Kurschancen für die Microsoft-Aktie mit 22,5 Prozent auch nicht berauschend aus. Doch 53 Analysten raten zum Kauf der Aktie, vier zum Halten und niemand zum Verkaufen. Dennoch ergibt sich daraus nur ein Kursziel von 294,61 US-Dollar.

Dabei soll der Gewinn der Microsoft-Aktie von 9,04 Euro im Geschäftsjahr 2023 (endet am 30.06.2023) bis auf 10,54 Euro in 2023 anwachsen und damit um 16,6 Prozent. Das ist vom Gewinn je Aktie her deutlich mehr als bei Apple. Das KGV für die Microsoft-Aktie soll für 2023 einen Wert von 25,1 betragen. Die Dividendenrendite liegt bei 1,09 Prozent, was für ein Technologie-Unternehmen aber gar nicht schlecht ist.



Apple vs. Microsoft: Welche Aktie bringt 2023 mehr Gewinn?

Ganz eindeutig ist das Rennen tatsächlich nicht. Für Apple sprechen die etwas besseren Analysteneinschätzungen, für Microsoft der deutlichere Anstieg beim Gewinn je Aktie. Da die Microsoft-Aktie aber das stimmigere Bild bei den Analysten und beim Gewinn je Aktie abgibt, würden wir eher zum Konzern von Bill Gates raten.

Übrigens: Falls Sie sich nicht entscheiden wollen: Die Apple-Aktie und die Microsoft-Aktie sind zusammen mit 28 weiteren Werten im BÖRSE ONLINE Aktien für die Ewigkeit Index versammelt.