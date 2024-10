Die Aktien von SAP und Siemens notieren beide auf einem Rekordhoch. Doch das Ende der Fahnenstange ist noch nicht erreicht. Welche Aktie sich für Anleger jetzt mehr lohnen dürfte.

SAP ist wertvollster Europa-Tech-Konzern

Durch den Absturz der ASML-Aktie in dieser Woche aufgrund von schlechten Quartalszahlen und Auftragsienbrüchen, ist SAP jetzt der wertvollste Technologie-Konzern in Europa. Kein Wunder, steigt und steigt die Aktie der Walldorfer auch einfach immer weiter. Zu verdanken hat SAP das seiner Umstellung auf die Cloud und einem guten Abo-Modell. So sind zukünftige Einnahmen besser planbar und die Börse liebt solche Unternehmen.

Zwar ist die Bewertung von SAP nach der Rallye mit einem KGV von 33,6 für 2025 und einer Dividendenrendite von 1,15 Prozent jetzt sportlich. Doch das Ende der Fahnenstange dürfte noch nicht erreicht sein. Der Gewinn je Aktie soll bei SAP von 4,4 Euro in diesem Jahr auf 6,3 Euro in 2025 und dann auf 7,4 Euro in 2026 ansteigen. Anleger dürften bei der SAP-Aktie diesen Anstieg zum Teil jetzt schon vorweggenommen haben.

Doch trotz der Rallye sehen etwa die Analysten von Morgan Stanley noch rund 13 Prozent Kurspotenzial bis 240 Euro. Und BÖRSE ONLINE setzt das Kursziel sogar auf 250 Euro.

Doch bietet die Siemens-Aktie jetzt vielleicht sogar mehr Chancen?

Siemens-Aktie mit toller Dividende und niedrigem KGV

Fundamental ist die Siemens-Aktie auf jeden Fall besser bewertet als SAP. Denn bei Siemens soll das KGV im kommenden Jahr 17,4 betragen und die Dividendenrendite sogar 2,74 Prozent. Und das trotz des aktuellen Rekordhochs der Siemens-Aktie. Denn der Industrie-Konzern dürfte nun von China profitieren, was vorher eher noch ein Klotz am Bein war. Doch durch die angekündigten Konjunkturprogramme in China könnte auch Siemens dort wieder besser ins Geschäft kommen.

Auch die Stärke von Siemens Energy dürfte einen guten Beitrag zur Siemens-Aktie liefern und befeuerte den Kurs zuletzt. Nun müssen Anleger bei Siemens aber darauf achten, dass sich kein doppeltes Top zusammen mit dem Höchststand von Mitte Mai diesen Jahres bildet. Sollte sich ein doppeltes Top bilden, dann könnte es nochmal abwärts gehen.

Und erst vor wenigen Tagen bekräftigte J.P.Morgan das Kursziel von 215 Euro für die Siemens-Aktie. Für die Mitte November anstehenden Quartalszahlen zeigen sich die US-Experten zuversichtlich. Einzig bei Digital Industries sei noch etwas Sand im Getriebe. Ansonsten mache Siemens gute Fortschritte.

Abschließend sollten Anleger zwei Drittel von neu zu investierendem Geld in die SAP-Aktien stecken, weil der Chart besser aussieht und weil das Wachstum kräftiger ausfallen soll. Das andere Drittel fließt in Siemens.

