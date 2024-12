Diese Aktien sind nicht nur echte Dividendenchampions mit hohen und attraktiven Zahlungen. Hier bietet sich zusätzlich die Chance für Anleger, durch satte Kurssteigerungen zu verdienen, denn die Papiere bieten laut Analysteneinschätzungen bis zu 75 Prozent an Kurspotenzial.

Nicht nur die reine Dividendenzahlung macht eine Aktie attraktiv, sondern auch die Kursentwicklung. Daher kann es spannend sein, einen Blick auf Papiere zu werfen, die nicht nur hohe Ausschüttungen, sondern darüber hinaus noch hohe Kurspotenziale bieten.

Bei diesen Aktien gibt es bis zu 14% Dividendenrendite und bis zu 75% Kurspotenzial

Besonders interessant könnten in diesem Kontext die folgenden zehn Werte sein, die hohe Dividendenrenditen von bis zu 14 Prozent versprechen und außerdem laut den Konsenszielen der Analysten bis zu 75 Prozent an Kurspotenzial bieten:

Euroseas – Dividendenrendite: 6,4 Prozent – Kurspotenzial: 75 Prozent

Copa Holdings – Dividendenrendite: 6,4 Prozent – Kurspotenzial: 71 Prozent

Golden Ocean – Dividendenrendite: 10,9 Prozent – Kurspotenzial: 62 Prozent

Vale – Dividendenrendite: 14,0 Prozent – Kurspotenzial: 50 Prozent

Genesis Energy – Dividendenrendite: 5,8 Prozent – Kurspotenzial: 42 Prozent

AES – Dividendenrendite: 5,1 Prozent – Kurspotenzial: 40 Prozent

Sinclair Broadcast – Dividendenrendite: 5,8 Prozent – Kurspotenzial: 31 Prozent

SFL – Dividendenrendite: 10,4 Prozent – Kurspotenzial: 31 Prozent

Rio Tinto – Dividendenrendite: 6,8 Prozent – Kurspotenzial: 29 Prozent

Petrobras – Dividendenrendite: 11,8 Prozent – Kurspotenzial: 28 Prozent

Diese Dividendenaktie könnte jetzt besonders spannend sein

Doch auch wenn sie weder das höchste Kurspotenzial noch die höchste Dividendenrendite bietet, könnte die Aktie von Rio Tinto die spannendste unter allen diesen Werten sein. Denn bei dem Minengiganten gibt es gute Chancen darauf, dass das Kurspotenzial auch realisiert werden kann.

So hängt Rio Tinto besonders an der Konjunkturlage in China und stand deswegen zuletzt unter Druck. Mit einer wachsenden Zahl von Maßnahmen aus Peking, um die Flaute im Reich der Mitte zu beenden, dürfen Anleger aber wieder Hoffnung schöpfen.

