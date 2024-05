Im Mai herrscht in Deutschland die Dividendensaison und über Anleger bricht häufig ein regelrechter Zahlungsstrom herein. Wer noch nicht davon profitiert, kann sich jetzt schnell bis zu 7,6 Prozent an Dividendenrendite in der kommenden Woche sichern, bevor die Werte Ex-Dividende gehen.

Wer in der kommenden Woche hohe Dividenden vereinnahmen will, der sollte einen Blick auf die folgenden spannenden Werte werfen, da sie in der kommenden Woche Ex-Dividende gehen. Denn nur wenn Anleger ein Papier an diesem jeweils spezifischen Tag halten, besteht auch ein Anspruch auf die Ausschüttung.

Bis zu 7,6 Prozent Dividendenrendite in der kommenden Woche sichern

Dabei ist allerdings zu beachten, dass die Dividende in den seltensten Fällen auf einen Schlag gezahlt wird und zumeist im Turnus der quartalsweisen Ausschüttung, bei amerikanischen Werten, oder der monatlichen Zahlung, bei REITs, erfolgt. Außerdem wichtig: In vielen Fällen fällt der Kurs einer Aktie am Dividenden Ex-Tag um die Summe der ausgeschütteten Zahlung.

FAT Brands – Ex-Dividende: 14.05.2024 – Dividendenrendite: 7,6 Prozent

Greencoat – Ex-Dividende: 16.05.2024 – Dividendenrendite: 6,9 Prozent

BMW – Ex-Dividende: 16.05.2024 – Dividendenrendite: 5,4 Prozent

Daimler Truck – Ex-Dividende: 16.05.2024 – Dividendenrendite: 4,6 Prozent

Chevron – Ex-Dividende: 16.05.2024 – Dividendenrendite: 4,0 Prozent

Swiss Life Holding – Ex-Dividende: 17.05.2024 – Dividendenrendite: 4,3 Prozent

Ein Blick auf die folgenden drei Werte kann dabei für Anleger besonders interessant sein:

Dividendenwert E.ON

So bietet der Energieversorger und Stromnetzbetreiber E.ON ein attraktives Gesamtkonzept aus stabilen Einnahmen und Wachstumsmöglichkeiten durch den Netzbereich. Gleichzeitig gibt es bei dem DAX-Konzern attraktive Dividenden zu vereinnahmen.

Dividendenwert Chevron

Mit Blick darauf, dass viele Analysten in diesem Jahr von steigenden Ölpreisen ausgehen, kann die Aktie von Chevron für viele Anleger attraktiv sein. Hier erwarten Investoren neben hohen Dividenden zusätzlich massive Aktienrückkäufe.

Dividendenwert Daimler Truck

Nach einer kürzlichen Korrektur besonders interessant ist die Aktie des LKW-Bauers Daimler Truck. Die Aussichten für das Unternehmen sind langfristig weiter positiv, insbesondere mit Blick auf die Marktposition.

