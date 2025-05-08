GFT Technologies
Aktuelle Nachrichten zu GFT Technologies
dpa-AFX News zu GFT Technologies
EQS-News: GFT Technologies steigert Profitabilität, skaliert KI-Geschäft und bestätigt Prognose für das Geschäftsjahr nach solidem ersten Halbjahr (deutsch)
EQS-News: GFT und INTEC schließen Partnerschaft, um die Modernisierung des europäischen Verteidigungssektors durch souveräne KI zu beschleunigen (deutsch)
EQS-News: GFT beschleunigt die Transformation von Legacy-Systemen für skalierbare KI-Anwendungen (deutsch)
Kennzahlen (in EUR)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mio)
|988,92
|931,46
|902,99
|899,27
|818,00
|Nettogewinn (Mio)
|52,79
|46,08
|32,89
|46,48
|48,36
|Gewinn/Aktie
|1,87
|1,52
|1,27
|1,77
|1,84
|Dividende/Aktie
|0,58
|0,54
|0,50
|0,50
|0,50
|Rendite (%)
|2,53
|2,33
|2,66
|2,27
|1,60
|KGV
|11,50
|13,27
|14,82
|12,46
|16,93
|KUV
|0,61
|0,66
|0,55
|0,65
|1,00
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die GFT Technologies SE versteht sich als integrierter IT-Lösungsanbieter, der als IT-Dienstleister die Rekrutierung von IT-Fachkräften und als Softwarehersteller die wesentlichen Bereiche der digitalen Wertschöpfungskette abdeckt. Die GFT-Gruppe ist mit 32 Standorten international präsent, überwiegend in Europa, aber auch in den USA und Brasilien. Ihre IT-Lösungen sind in mehr als 30 Ländern im Einsatz. Das Unternehmen baut auf seine solide Basis von 250 aktiven Kunden, darunter 15 Weltmarktführer. Etwa zwei Drittel ihrer Erlöse erwirtschaftet die Gruppe mit Kunden aus der Finanzdienstleistungsbranche. Die Segmentberichterstattung von GFT unterscheidet die beiden Segmente "Amerikas & Großbritannien" und "Kontinentaleuropa".
Offizielle Webseite: https://www.gft.com