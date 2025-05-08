Zum Konto Mein Konto
+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

GFT Technologies

%
H T
WKN 580060
ISIN DE0005800601
Börse -
Stand -
GFT Technologies Aktie jetzt handeln? Kaufen Verkaufen
    Daten werden geladen ...

    Aktuelle Nachrichten zu GFT Technologies

    Pfeil rechts Weitere Nachrichten zu GFT Technologies

    dpa-AFX News zu GFT Technologies

    Pfeil rechts Weitere dpa-AFX News zu GFT Technologies

    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mio) 988,92 931,46 902,99 899,27 818,00
    Nettogewinn (Mio) 52,79 46,08 32,89 46,48 48,36
    Gewinn/Aktie 1,87 1,52 1,27 1,77 1,84
    Dividende/Aktie 0,58 0,54 0,50 0,50 0,50
    Rendite (%) 2,53 2,33 2,66 2,27 1,60
    KGV 11,50 13,27 14,82 12,46 16,93
    KUV 0,61 0,66 0,55 0,65 1,00

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die GFT Technologies SE versteht sich als integrierter IT-Lösungsanbieter, der als IT-Dienstleister die Rekrutierung von IT-Fachkräften und als Softwarehersteller die wesentlichen Bereiche der digitalen Wertschöpfungskette abdeckt. Die GFT-Gruppe ist mit 32 Standorten international präsent, überwiegend in Europa, aber auch in den USA und Brasilien. Ihre IT-Lösungen sind in mehr als 30 Ländern im Einsatz. Das Unternehmen baut auf seine solide Basis von 250 aktiven Kunden, darunter 15 Weltmarktführer. Etwa zwei Drittel ihrer Erlöse erwirtschaftet die Gruppe mit Kunden aus der Finanzdienstleistungsbranche. Die Segmentberichterstattung von GFT unterscheidet die beiden Segmente "Amerikas & Großbritannien" und "Kontinentaleuropa".

    Offizielle Webseite: https://www.gft.com

    Aktionärsverteilung