Unternehmensprofil

Die GFT Technologies SE versteht sich als integrierter IT-Lösungsanbieter, der als IT-Dienstleister die Rekrutierung von IT-Fachkräften und als Softwarehersteller die wesentlichen Bereiche der digitalen Wertschöpfungskette abdeckt. Die GFT-Gruppe ist mit 32 Standorten international präsent, überwiegend in Europa, aber auch in den USA und Brasilien. Ihre IT-Lösungen sind in mehr als 30 Ländern im Einsatz. Das Unternehmen baut auf seine solide Basis von 250 aktiven Kunden, darunter 15 Weltmarktführer. Etwa zwei Drittel ihrer Erlöse erwirtschaftet die Gruppe mit Kunden aus der Finanzdienstleistungsbranche. Die Segmentberichterstattung von GFT unterscheidet die beiden Segmente "Amerikas & Großbritannien" und "Kontinentaleuropa".

Offizielle Webseite: www.gft.com