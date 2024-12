Diese weltbekannte Auto-Aktie befindet sich nach einer beeindruckenden Rallye kurz vor dem nächsten Allzeithoch. Dass der Hype von Dauer ist, bezweifelt aber ein Experte. Müssen Anleger vorsichtig sein?



Die Aktie des E-Autokonzerns Tesla hat nach einem schweren Kurseinbruch im Sommer 2024 spätestens ab November wieder eindrucksvoll die Kurve bekommen und konnte am Dienstag sogar ein Dreijahreshoch erreichen. Das Allzeithoch von 414 US-Dollar scheint jetzt in Reichweite. Ob der Sprung über die magische Marke schon am Mittwoch gelingt, wird sich zeigen.



Viele Analysten bei Tesla-Aktie positiv gestimmt

Weiter Auftrieb bekam die Tesla-Aktie auch durch positive Analystenstimmen. Die Bank of America hat jüngst ihr Kursziel von 350 auf 400 US-Dollar angehoben. Morgan Stanley zog ebenfalls mit einer Anhebung auf 400 US-Dollar nach und unterstrich seine Einschätzung, Tesla als ein „Top Pick“ einzuordnen. Bisher hatte das Kursziel des Analystenhauses nur bei 310 US-Dollar gelegen.

Folgt nach dem Höhenflug der Absturz bei Tesla?

Es gibt aber auch negative Stimmen zu Tesla. Vor allem an dem Hype um die Robotaxi-Pläne des Konzerns sieht Bernstein-Analyst Toni Sacconaghi kritisch. Dass Tesla statt auf selbstfahrende Mehrzweck-Personenfahrzeuge auf spezielle Cybertaxis setzt, findet der Experte fragwürdig. Darum beraube man sich zusätzlicher Optionen.

Damit das Cybertaxi Erfolg hat, müssten den Angaben zufolge noch mehrere ungeklärte Dinge funktionieren. Zuerst muss die Technologie fehlerfrei laufen (fahren) und das Unternehmen muss Autofahrer davon überzeugen, ihr eigenes Fahrzeug für das Cybertaxi stehen zu lassen. Es scheint, als würde Tesla derzeit viel auf eine Karte setzen, von der noch nicht ganz klar ist, ob sie tatsächlich das sprichwörtliche Ass im Ärmel ist.

