Es ist aktuell ein sehr schwieriges Umfeld an den Märkten und viel Anleger denken über das Verkaufen nach. Doch die Bank of America nennt Anlegern jetzt 10 Gründe, warum sie trotzdem investiert bleiben sollten.

Auch wenn es aktuell immer schwieriger wird, verkaufen ist keinesfalls eine Lösung, so die Bank of America. Das Geldhaus und seine Analysten nennen jetzt auch zehn konkrete Gründe aus denen Anleger investiert bleiben sollten.

Bank of America: 10 Gründe, warum Investoren im Markt bleiben sollten

1. “Die Marktstimmung ist extrem pessimistisch”. So reden bereits alle an der Börse vom Crash, aber niemand verkauft.

2. “Eine Rezession wird erwartet”. Denn alle warten auf den Wirtschaftsabschwung, preisen ihn ein, aber konkrete Zeichen scheint es noch nicht zu geben

3. “Die Fed kann die Zinsen lockern.” Zudem geht man bei der BofA davon aus, dass die Fed bei schwachen Märkten eingreift und die Zinsen lockert.

4. “Es gibt Billionen von Dollar an „trockenem Pulver“ an der Seitenlinie.” Die Abflüsse aus den Märkten im vergangenen Jahr haben zu viel Cash geführt, das nur darauf wartet von Investoren wieder zu günstigen Kursen in die Märkte gebracht zu werden.

5. “Zyklische Aktiensektoren wurden bereinigt.” So haben Fonds, aber auch Privatanleger nach den Aussagen der BofA bereits Gelder aus zyklischen Beriechen wie Technologie abgezogen und diese in stabilen Sektoren wie Basiskonsum allokiert.

6. “Der Japan Factory Automation Index erreichte einen Tiefpunkt.” Strategen zufolge führt dies in der Regel zu einem Aufwärtstrend für japanische FA-Aktien für anderthalb Jahre, der eine hohe Korrelation zu US-Investitionsgüter- und Materialaktien aufweist.

7. “Die Aktienrisikoprämie sollte sinken.” Mit vielen Eingepreisten Risiken sollte die Risikoprämie für Aktien früher oder später abflachen, vor allem dann wenn sich diese Probleme nicht materialisieren.

8. “Die Wirtschaft wird Produktivitätsgewinne verzeichnen.” Die Lohninflation steigt laut BofA weiter an, was die Arbeitsproduktivität historisch erhöht hat.

9. “Die gemeldeten Gewinne sollten gesund sein”. Trotz der Angst vor einer Gewinnrezession dürften die Earnings abermals gut ausfallen, was auch die Zahlen der Big-Tech Konzerne zeigen.

10. “Der Markt steuert auf historisch ertragsstarke Quartale zu.” Das zweite und vierte Quartal waren in der Vergangenheit Zeiten starker Aufwärtsbewegungen, was den Indizes allein durch die saisonalen Effekte Auftrieb geben sollte.

Bank of America Studie: Sollten Anleger jetzt investiert bleiben?

Aber sollten Anleger nach der Studie der Bank of America investiert bleiben oder ist ein Verkauf doch die bessere Option?

Tatsächlich lohnt es sich immer im Markt zu bleiben, wenn der Anlagehorizont es zulässt. Dementsprechend sollten Anleger weniger über einen Verkauf nachdenken, als darüber welche Aktien sie zu günstigeren Kursen kumulieren wollen. Denn bekanntlich lohnt sich Kaufen an der Börse statistisch und langfristig gesehen fast immer, verkaufen nur sehr selten.

Lesen Sie auch: Diese Schnäppchenaktien sollten sich Anleger noch im Mai sichern

oder: Allianz und Volkswagen vor wichtiger Woche – BASF und Mercedes mit hohem Kurspotenzial