Im April gab es wieder einige Verwerfungen an den Märkten, vor allem durch die Berichtssaison, welche sehr gemischt ausfiel. Doch hier könnten sich Anlegern auch Chancen bieten. Diese drei Schnäppchenaktien sollten sich Investoren genauer ansehen.

Nach der Angst vor einer Bankenkrise, gemischten Quartalszahlen und dem ständigen Spekulieren über eine mögliche Rezession haben die Märkte im April einiges mitgemacht. Für manche Aktien ging es dabei sehr kräftig nach unten und hier könnten sich einige Chancen bieten.

Diese Schnäppchenaktien sollten sich Anleger im Mai sichern

Dementsprechend sollten sich Investoren diese drei stark verprügelten Werte einmal genauer anschauen, denn es ist sehr fraglich, ob sie in diesem Jahr nochmal viel günstiger zu haben sind:

AT&T (YTD: -08,2 Prozent)

Erster Wert ist der stark unter die Räder geratene Kommunikationsdienstleister AT&T. Dieser hatte mit seinen Quartalszahlen Anleger enttäuscht, auch wenn Gewinn und Umsatz über den Erwartungen der Analysten lagen.

Problematisch war vor allem der niedrige Free Cashflow des Unternehmens, der Aktionären Sorgen vor einer Dividendenkürzung macht. Bisher will das Management aber weiter an den Jahreszielen und der Dividende festhalten. Sollte sich hier in nächster Zeit das Risiko nicht materialisieren, dann könnten Anleger die Kursschwäche nutzen.

Tesla (YTD: +22,3 Prozent)

Die Kursschwäche zu nutzen heißt es auch bei Tesla, die nach den Quartalszahlen Mitte April ca. zehn Prozent an Wert verloren haben. Hier hatten besonders Margen- und Umsatzproblematiken aufgrund von Rabattierungen, sowie einige Gewinnmitnahmen zu dem Abverkauf geführt.

Allerdings scheint inzwischen ein Umdenken bei Tesla stattzufinden und die Preise werden auch langsam weiter angehoben. Sollte sich diese Strategie als erfolgreich erweisen, so sind nicht mehr die Autos, sondern die Aktien von Tesla mit einem aktuell deutlichen Rabattt zu haben.

Disney (YTD: +07,3 Prozent)

Chancen für etwas konservativere Anleger könnten sich aber auch beim Mediengiganten Disney bieten. Dieser will nicht nur durch weitere Stelleneinstreichungen Kosten einsparen, sondern auch in diesem Jahr erstmalig seit 2019 eine Dividende zahlen.

Anleger die an die erfolgreiche Arbeit des Managements rund um CEO Bob Iger sowie den Turnaround des Konzerns glauben, sollten sich die Aktie noch vor den Quartalszahlen am 10. Mai sichern. Hier könnten gute Nachrichten nämlich eine Rallye auslösen.

