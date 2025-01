Auch im Jahr 2024 gab es an der Börse kein Vorbeikommen an Tech-Schwergewichte wie Nvidia oder Apple. Ein weltbekannter Player könnte die Unternehmen aber schon bald überholen und zum wertvollsten Unternehmen an der Börse werden.



Nvidia, Apple, Microsoft. Häufig streiten sich diese drei Tech-Konzerne um den Titel des wertvollsten Unternehmens der Welt. Alle drei profitierten dabei von der Nachfrage nach Künstlicher Intelligenz (KI), die die Gewinne der Firmen explodieren ließen. Es gibt aber auch eine andere Aktie, die von dem Boom profitiert und sich schon in naher Zukunft in Sachen Marktkapitalisierung an die Spitze setzen könnte. Auftritt: Amazon.



Amazon bald vier Billionen US-Dollar wert?

Experten wie die der Finanzplattform „The Motley Fool“ gehen davon aus, dass der Online-Versandhändler Amazon schon im Jahr 2025 bei der Marktkapitalisierung die Marke von vier Billionen US-Dollar erreichen könnte. Sollten Konkurrenten wie Nvidia oder Microsoft nicht wieder ein außerordentliches Blockbuster-Jahr an der Börse haben, wäre Amazon damit mehr wert als jedes andere Unternehmen auf der Welt. Aber was sind die Gründe dafür? Immerhin konnte die Tech-Aktie in den letzten fünf Jahren den US-Index S&P 500 kaum schlagen.



Viele Hoffnungen ruhen auf Amazon Web Services (AWS) als Gewinnbringer. Die Cloud-Computing-Infrastruktur des Konzerns ist ein wahrer Blockbuster im Portfolio der Firma. Im zweiten Quartal 2023 konnte der Dienst um zwölf Prozent im Vergleich zum Vorjahr wachsen und im dritten Quartal 2024 stand wieder ein Wachstum von 19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu Buche. Ist ein Ende in Sicht? Nicht unbedingt. Auch 2025 dürfte die KI-Nachfrage weiter sehr präsent sein. Steigt der Umsatz im Jahr 2025 um etwa 25 Prozent, wie es einige Experten für möglich halten, würde der Gesamtumsatz allein mit AWS auf ungefähr 130 Milliarden US-Dollar klettern.

Aktie von Amazon mit 30 Prozent-Chance?

Vergessen sollten Anleger auch nicht das Kerngeschäft von Amazon. E-Commerce, Abos und Werbung erwirtschaften allein in Nordamerika 377 Milliarden US-Dollar, während weitere 140 Milliarden US-Dollar international dazukommen. Zudem tätigt das Unternehmen Investitionen in neue Märkte wie Indien, die sich langfristig lohnen dürften.

An der Wall Street sind die Analysten zumindest optimistisch. Von 49 Analysten, die die Aktie beobachten, würden Sie 48 kaufen. Das durchschnittliche Kursziel von um die 250 US-Dollar verspricht ein Upside von fast 15 Prozent. Das ist im Vergleich zu Nvidia nicht viel. Auffällig ist aber, dass gerade aktuelle Analysen wie die von Morgan Stanley und HSBC ihre Kursziele mit 280 und 270 US-Dollar im Januar sehr stark nach oben korrigiert haben. Womöglich können sich Anleger auf die ein oder andere Überraschung einstellen.



