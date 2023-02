Nachdem die Aktie von BASF am Freitag rund sieben Prozent verloren hatte, zeigt sie sich am Montag erst leicht verbessert, gibt dann aber wieder ab. Immerhin raten Analysten von JP Morgan, Morningstar und Deutscher Bank zum Kauf.

Nach schwachen Zahlen und einem schlechten Ausblick hatte es die BASF-Aktie am Freitag zerrissen. Einzelheiten dazu lesen Sie hier nochmal nach.

Am Freitag schloss die DAX-Aktie mit minus 7,86 Prozent bei 48,07 Euro. Nachdem der Wert am Montagmorgen nochmal etwas absackte, kann die BASF-Aktie heute wieder etwas zulegen.

Am Montag gegen 14 Uhr befindet sich das Papier erst noch rund ein Prozent im Plus bei 48,50 Euro. Im Verlauf des Vormittags hatte BASF auch schon etwas mehr im Plus gelegen bei 49 Euro - doch diese Gewinne waren wieder schnell abverkauft worden. Und mit der Handelseröffnung in den USA gab die BASF-Aktie alle Tagesgewinne wieder ab und notiert nunmehr bei 41,12 Euro.

Hohe Kursziele für BASF-Aktie

Und Grund zur Hoffnung gibt es für BASF-Aktionäre. Denn die US-Bank JP Morgan setzt das Kursziel auf 55 Euro und rät zu Kauf. Analyst Chetan Udeshi schrieb, dass der Markt sich zwar insgesamt enttäuscht zeigte, BASF aber beim operativen Gewinn komplett in den Erwartungen lag.

Und auch die Deutsche Bank hat mit einem Kursziel von 60 Euro weiter Positives zu vermelden. Auch die Experten von Deutschlands größtem Geldhaus zeigten sich vom operativen Gewinn positiv überrascht. Noch einen Schritt weiter gehen sogar die Experten von Morningstar. Denn sie setzen das Kursziel für BASF auf 65 Euro. Dies bedeutet aktuell ein Potenzial von 33 Prozent.

BASF-Aktie jetzt kaufen, halten oder verkaufen?

Schlussendlich stellt sich die Frage, was Anleger jetzt mit der BASF-Aktie machen sollen. Für einen Kauf spricht, dass die Reaktion am Freitag wohl übertrieben war und die Analysten weiter positiv für BASF sind. So liegt das durchschnittliche Kursziel aller Analysten bei Bloomberg bei 55,20 Euro.

Zudem ist die Bewertung mit einem KGV von 10,8 und einer Dividendenrendite von 7,12 Prozent sehr attraktiv.

Weniger positiv für BASF ist, dass das Aktienrückkaufprogramm beendet wurde und jetzt viel gespart werden soll. Erst die nächsten Quartale werden zeigen, ob diese Strategie gelingt. Für Anleger kommt es jetzt darauf an, ob die BASF-Aktie die wichtige 200-Tage-Linie bei 46,50 Euro verteidigen kann. Hier und knapp unter diesem Niveau können interessierte Anleger Kauforders platzieren. Verliert der Chemie-Wert aber diese 200-Tage-Linie und kann sie nicht zeitnah zurückerobern, so bietet sich ein (Teil-)Verkauf an. Stoppkurs aktuell: 45 Euro.

