Auf der Suche nach verlässlichen Dividendenzahlern finden Anlegern im DAX einige Kandidaten. Doch welche sind das? Und lohnt sich hier ein Einstieg für einkommensorientierte Investoren?

Nach einer Phase schwacher Märkte haben viele Anleger bemerkt, wie wichtig es auch ist, in der Krise wirklich verlässliche Dividendenzahler im Depot zu haben. Aus diesem Grund hat die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) eine Studie zu den zehn verlässlichsten Dividendenzahlern aus dem DAX veröffentlicht. Doch welche sind das?

Platz 10: Brenntag

Auf Platz 10 befindet sich der Spezialchemiehersteller und -lieferant Brenntag. Seit 2015 hat man die Dividende jährlich gesteigert und erreicht laut LBBW Research ein Rating von 71,4 Punkten von 100 möglichen.

Platz 9: Fresenius

Der einzige deutsche Dividendenaristokrat in Form von Fresenius nimmt an neunter Stellte in diesem Rating Platz. Hier gibt es ein Rating aus 72,5 Punkten. Fresenius könnte vor allem deswegen in Zukunft spannend werden, weil die Problemtochter FMC die Bilanz des Konzerns endgültig verlassen will.

Platz 8: HeidelbergCement

Auf Platz acht befindet sich der Konzern HeidelbergCement oder nach der Umbenennung besser bekannt als Heidelberg Materials. Hier wurde die Dividende mit Ausnahme von 2020 seit 2009 jedes Jahr gesteigert. In dem Rating der LBBW erhält HeidelbergCement 72,9 Punkte und bietet Anlegern eine aktuelle Dividendenrendite von 5,89 Prozent.

Platz 7: Deutsche Post

Mit 73,5 Punkten belegt die Deutsche Post den siebenten Platz im Ranking der verlässlichsten DAX-Dividendenzahler. Das Unternehmen mit einer aktuellen Dividendenrendite von 5,4 Prozent hat seit über 20 Jahren die Ausschüttungen treppenförmig angehoben. Trotz des starken Kursverlustes in 2022 profitiert das Unternehmen dazu weiterhin vom E-Commerce Boom.

Platz 6: Porsche Holding

Den sechsten Platz belegt dagegen die Porsche Holding. Das Investmentvehikel der Gründerfamilien, welches vor allem die Aktien von VW und Porsche enthält, erreichte ein Rating von 75,4 Punkten bei der LBBW. Durch den Holding-Abschlag erhält man die Dividenden von Volkswagen hier sogar zu einer höheren Rendite, nämlich 6,96 anstatt von 6,34 Prozent.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Post, Porsche Automobil Holding