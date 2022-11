Die BASF-Aktie und die Allianz-Aktie zählen zu den beliebtesten Aktien in Deutschland. Und sie zahlen beide eine stattliche Dividende. Doch auf welche dieser Dividendenaktien sollten Anleger besser setzen?

Sie sind zwei Schwergewichte des Dax und erfreuen sich auch bei Anlegern großer Beliebtheit. Denn die beiden Traditionskonzerne BASF und Allianz schütten regelmäßig schöne Dividenden an ihre Anteilseigner aus. Doch wie schlagen sich der Chemie-Gigant BASF und der Versicherungsprimus Allianz aktuell? Und welche Aktien sollten Anleger lieber kaufen?

BASF-Aktie

Die BASF-Aktie hat es in diesem Jahr nicht leicht. Denn der Konzern ist auf große Energiermengen zur Herstellung seiner Produkte angewiesen und leidet deswegen unter den hohen Gaspreisen. Zudem könnte eine Gasmangellage für Produktionsausfälle sorgen. Kein Wunder also, dass die BASF-Aktie in diesem Jahr schon leiden musste.

Doch wie im Chart unten zu sehen ist, konnte der Chemie-Wert seinen kurzfristigen Abwärtstrend überwinden und zog zuletzt deutlich an. Jetzt muss BASF allerdings den Kampf mit der 200-Tage-Linie aufnehmen. Dabei ist die Aktie mit einem KGV von 7,4 und einer Dividendenrendite von 8,03 Prozent äußert attraktiv bewertet. Und auch die Analysten bei Bloomberg trauen der BASF-Aktie noch einiges zu. 15 derer raten zum Kaufen, elf zum Halten und zwei zum Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel von 54 Euro bietet rund 14 Prozent Kurspotenzial.

Allianz-Aktie

Auf der anderen Seite haben wir den Versicherungskonzern Allianz. Auch die Allianz-Aktie konnte zuletzt deutlich an Wert zulegen, erfährt nun aber mit der Abwärtstrendlinie und der 200-Tage-Linie (siehe Chart unten) einen doppelten Widerstand, den es zu überwinden gilt. Unterstützung dafür könnte das Papier von den anstehenden Quartalszahlen am 10. November bekommen.

Grundsätzlich ist die Allianz-Aktie mit einem KGV von 9,8 und einer Dividendenrendite von 6,18 Prozent sehr gut bewertet. Auch die Analysten bei Bloomberg sehen das so. 19 votieren für den Kauf der Aktie, neun zum Halten und niemand zum Verkaufen. Daraus ergibt sich ein durchschnittliches Kursziel von 228 Euro, was ein Potenzial von 21 Prozent bedeutet.

Fazit zu BASF-Aktie vs. Allian-Aktie

Welche Aktie sollten Anleger nun kaufen? Grundsätzlich befinden sich beide Value-Aktien in einer ähnlichen charttechnischen Lage. Die Allianz-Aktie könnte hier mit guten Quartalszahlen den Sprung über die Widerstände schaffen und hätte dann die Nase vorne. Aktuell ist die BASF-Aktie zwar etwas lukrativer bewertet, doch über dem Chemie-Giganten schwebt noch die Gefahr der Gasmangellage.

Insgesamt hat die Allianz die Nase aktuell also leicht vorne, doch beiden Dividenden-Aktien eignen sich für Anleger und für eine langfristige Anlage.