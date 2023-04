Jetzt geht es los: Mit der Hauptversammlung von BASF in dieser Woche, startet die Saison der Monster-Dividenden. Denn die Aktien von BASF, Allianz, Mercedes und Volkswagen zahlen in den kommenden zwei Wochen bis zu 7,5 Prozent Dividendenrendite an Anleger. Sollte man jetzt noch einsteigen?

BASF-Aktie mit 6,89 Prozent Dividendenrendite

BASF hält die Hauptversammlung diese Woche Donnerstag am 27. April ab. Damit wird die BASF-Aktie am Freitag dem 28. April ex-Dividende gehandelt. Ab Mittwoch, dem 3. Mai dürften die Dividenden dann auf den Konten der Anleger eintrudeln. Dabei will BASF mit 3,40 Euro Dividende je Aktie so viel bezahlen wie bereits im Vorjahr. Bei einem KGV von 10,8 führt dies zu einer Dividendenrendite von 6,89 Prozent, welche für Anleger sehr lukrativ erscheint.

Dabei konnte BASF die Dividende in den vergangenen fünf Jahren allerdings nur um 2,53 Prozent pro Jahr steigern. Das ist unterdurchschnittlich. Auch wenn die Dividende jetzt hoch ist, sollten langfristig orientierte Dividendenjäger doch lieber auf andere Aktien umschichten.

BÖRSE ONLINE rät weiterhin zum Kauf der BASF-Aktie mit einem Kursziel von 70 Euro. Zudem kann sich BASF weiterhin gut über seinen gleitenden Durchschnitten halten.

Mercedes-Aktie mit 7,19 Prozent Dividendenrendite

Als nächstes ist dann der Autobauer Mercedes dran. Am Mittwoch dem 3. Mai hält der Konzern die Hauptversammlung ab. Am Donnerstag dem 4. Mai wird die Mercedes-Aktie dann ex-Dividende gehandelt. Mit dem Eingang der Dividende auf dem Konto dürfen Anleger ab Montag dem 8. Mai rechnen. Dabei zahlt Mercedes nach 5,00 Euro je Aktie im Vorjahr jetzt 5,20 Euro Dividende pro Aktie. Dies führt bei einem KGV von 5,7 zu einer hohen Dividendenrendite von 7,19 Prozent.

Dabei konnte die Mercedes-Aktie die Dividende in den vergangenen fünf Jahren im Schnitt um 6,5 Prozent pro Jahr steigern, was ein guter Wert, aber noch kein phantastischer Wert ist. Unter Dividenden-Aspekten können Anleger aber weiter auf den Autobauer setzen.

BÖRSE ONLINE rät weiterhin zum Kauf der Aktie mit einem Kursziel von 85 Euro. Einen Stopp setzen Anleger bei 45 Euro.

Übrigens: Wenn Sie auf der Suche nach weiteren Dividenden-Aktien sind, dann schauen Sie jetzt in den neuen BÖRSE ONLINE Globale Dividenden-Stars Index, welcher über ein Zertifikat investierbar ist.

Allianz-Aktie mit 5,11 Prozent Dividendenrendite

Die Allianz hält dann am 4. Mai ihre Hauptversammlung ab. Folglich wird die Allianz-Aktie am Freitag dem 5. Mai ex Dividende gehandelt. Dabei kommt die deutsche Versicherung momentan auf eine Dividendenrendite von 5,11 Prozent. Dabei ist die Aktie ingesamt auch mit einem KGV von 9,4 sehr gut bewertet. Mit dem Eingang der Dividende dürfen Anleger dann ab dem 9. Mai rechnen, wobei sich die Dividende bei der Allianz richtig lohnt: Denn in den vergangenen fünf Jahren hob der Konzern die Ausschüttung im Schnitt um 7,28 Prozent pro Jahr an und kann sich damit sehen lassen.

Die BÖRSE ONLINE Redaktion rät weiterhin zum Kauf der Allianz-Aktie mit einem Kursziel von 260 Euro und einem Stoppkurs von 157 Euro. Und Anleger können beherzt zugreifen: Denn neben der günstigen Bewertung gibt es auch keine charttechnische Hürden mehr.

Volkswagen mit 7,15 Prozent Dividendenrendite

Und das sieht bei der Volkswagen-Aktie etwas anders aus. Denn hier ist die charttechnische Lage ein Trauerspiel. Die Aktie kommt nicht über die 50-Tage-Linie und die 200-Tage-Linie hinaus. Solange dies so weitergeht, sollten Anleger nur schrittweise oder per Sparplan kleine Beträge investieren und erst bei einem bestätigten Ausbruch dann mehr nachlegen.

Doch bevor die Dividende gezahlt wird, wird das vermutlich nichts mehr. Denn wenn Volkswagen die 8,76 Euro je Aktie auszahlt und die Aktie am 11. Mai, einen Tag nach der Hauptversammlung, ex-Dividende gehandelt wird, dann dürfte die Aktie ja erneut abstürzen.

Die BÖRSE ONLINE Redaktion rät aber weiter zum Kauf der Volkswagen-Aktie mit einem Kursziel von 189 Euro. Einen Stopp sollten Anleger bei 99 Euro setzen.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF, Allianz, Mercedes-Benz, Volkswagen Vz..

Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Frank Pöpsel, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen Vz..