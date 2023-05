Sowohl BASF als auch Bayer sind spannende DAX-Konzerne mit viel Potenzial. Doch welche von beiden Aktien ist aktuell die bessere Wahl in diesen schwierigen Zeiten? Und wo können Anleger mehr Kurschancen erwarten?

Schon seit einiger Zeit galten sowohl Bayer als auch BASF als Aktien mit einer Menge Kurspotenzial, wobei allerdings nicht klar war, wann sie dieses entfalten würden. Doch bei welchem der Titel bieten sich aktuell nun mehr Chancen? Und wo sollten Anleger deswegen jetzt investieren?

Bayer – finden sich hier aktuell Potenziale?

Wirft man einen Blick auf Bayer, so sind die Potenziale auf den ersten Blick definitiv begrenzt. So meldete das Unternehmen zuletzt sehr schlechte Quartalsergebnisse, aufgrund einer schwachen Pharmasparte und niedrigen Glyphosat Preisen.

Während diese Entwicklung aber noch anhalten dürfte und dementsprechend von der operativen Seite wenig Grund für Kurschancen existiert, so könnten diese vonseiten der aktivistischen Investoren kommen. Nach den wirklich miesen Quartalszahlen dürfte sich nämlich bestätigen, dass der Konzern dringend eine Restrukturierung bis hin zur Aufspaltung benötigt. Hier könnten die Investoren deswegen jetzt ihren Hebel ansetzen.

BASF – Papier mit viel Potenzial?

Ganz anders sieht es bei BASF aus. Der Chemietitel aus Deutschland war im vergangenen Jahr unter die gefallenen Engel gegangen, hatte sich aber schrittweise immer weiter erholt.

Trotzdem ist die BASF-Aktie noch nicht ganz an ihren alten Hochs angekommen, was an immer weiter steigenden Energiepreisen und die Unsicherheit um den Standort Deutschland liegt. Sollte CEO Brudermüller seinen Worten rund um eine Abwanderung Taten folgen lassen, dürfte der Titel vermutlich über 60 Euro oder mehr zurücklaufen.

Bei welchem Papier finden sich aktuell mehr Potenziale?

Damit ist relativ deutlich bei welchem Unternehmen sich mehr Kurschancen bieten, nämlich bei BASF. Aktuell ist bei Bayer in der operativen Entwicklung nämlich sehr wenig Gutes zu vermelden, was die Aktie zu einer reinen Spekulation auf das Handeln der aktivistischen Investoren macht.

Bei BASF hoffen Anleger zwar auch auf externe Effekte wie eine Abwanderung, allerdings hat die Aktie so oder so noch die Möglichkeit sich auch durch operative Leistungen zurück in den Bereich der 60 Euro zu schwingen. Die Analysten sind hier zumindest optimistisch und sehen 18 Prozent an Kurspotenzial.

