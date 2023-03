Bald rücken die Dividende und die Hauptversammlung bei den Aktien von BASF und Allianz in den Fokus. Wir verraten, welche Kursziele es jetzt gibt und worauf Anleger achten sollten.

Auch die Aktien von BASF und Allianz durchlebten bewegte vergangene Tage. Im Zuge des Banken-Bebens und der Zins-Entscheidungen der Zentralbanken, gab es auch bei der BASF-Aktie und der Allianz-Aktie Bewegungen. Wir wollen darum einen Überblick geben, welche Kursziele als nächstes spannend werden, wann die Hauptversammlungen sind und wie viel Dividende gezahlt werden soll.

BASF-Aktie mit 7,59 Prozent Dividendenrendite

BÖRSE ONLINE geht davon aus, dass den Aktionären von BASF bei der Hauptversammlung am 27.04.2023 eine Dividende in Höhe von 3,40 Euro je Aktie vorgeschlagen wird. Aktuell bedeutet dies eine Dividendenrendite von 7,59 Prozent.

Dabei wird die BASF-Aktie mit einem KGV von 10,1 für 2023 bewertet und gilt damit insgesamt als attraktiv bewertet. Bei Bloomberg raten zehn Analysten zum Kauf, 14 zum Halten und vier zum Verkaufen. Daraus resultiert ein durchschnittliches Kursziel von 54,88 Euro, was ein Potenzial von 21,1 Prozent bedeutet. Die BÖRSE ONLINE Redaktion rät sogar zum Kauf mit einem Kursziel von 70 Euro und einen Stoppkurs von 35 Euro.

Im Chart (siehe unten) rangelt die Chemie-Aktie immer noch mit ihrer 200-Tage-Linie. Noch ist charttechnisch keine klare Richtung erkennbar.

Allianz-Aktie mit 5,79 Prozent Dividendenrendite

Etwas länger bis zur Hauptversammlung dauert es noch bei der Allianz. Denn die Münchner Versicherung will die HV am 4. Mai 2023 abhalten. Doch der Vorstand möchte Anlegern nach 10,80 Euro im Vorjahr nun 11,40 Euro pro Aktie bezahlen.

Dazu gesellt sich ein KGV von 8,5, was die Allianz-Aktie ebenfalls attraktiv bewertet. Und zu diesem Schluss gelangen auch die Analysten bei Bloomberg: Denn hier raten 18 Analysten zum Kauf, acht zum Halten und niemand zum Verkaufen, was in einem Kurspotenzial von 23,1 Prozent und einem Kursziel von 249,28 Euro mündet.

Ähnlich sieht es auch die BÖRSE ONLINE Redaktion. Denn sie rät zum Kauf der Allianz-Aktie mit einem Kursziel von 260 Euro und einem Stoppkurs bei 157 Euro. Im Chart hat die Versicherung zwar die 50-Tage-Linie verloren, doch bis zur 200-Tage-Linie ist es noch ein bisschen. Spätestens dort sollte die Aktie eine gute Unterstützung finden und diese Linie halten.

