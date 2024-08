Tatsächlich stiegen die Aktien von Allianz und BASF jetzt kräftig. Aus zwei bestimmten Gründen könnte die Rallye bei den beiden deutschen Dividenden-Aktien jetzt erst richtig losgehen. Was die nächsten Kursziele sind und was Anleger jetzt tun sollten.

Es sah erst nicht so gut aus: Die Allianz-Aktie war unter ihre 200-Tage-Linie gefallen und die BASF-Aktie war ohnehin komplett abgetaucht. Doch seit dem August-Abverkauf läuft es richtig gut bei den deutschen Aktien: Seitdem stieg die Allianz-Aktie nämlich bereits um 16 Prozent und die BASF-Aktie um 13 Prozent. Warum die Rallye jetzt trotzdem grad erst losgehen dürfte.

BASF-Aktie mit überraschender Rallye

Lange Zeit konnte BASF machen, was sie wollte. Auch obwohl viele Analysten darauf hinweisen, dass die deutsche Chemie-Aktie sehr günstig sei, fiel das Papier immer weiter. Der Chart sah verheerend aus. Doch nun vollführte BASF einen doppelten Boden. Und weil dies eine Umkehrformation ist, legte die Aktie den Rallye-Modus ein. Dieser führte das Papier bereits über die 50-Tage-Linie und bringt die Aktie in Reichweite der 200-Tage-Linie (grün). Sollte diese überwunden werden, so geht die Rallye erst richtig los.

Dann sind nämlich Kursziele von 65 Euro bei der BASF-Aktie drin - immerhin ein Potenzial von 43 Prozent! Dieses Szenario scheitert nur, wenn die Aktie hart an der 200-Tage-Linie abgewiesen wird.

Ansonsten zeigen sich auch Analysten von der deutschen Dividenden-Aktie, die aktuell immerhin eine Dividendenrendite von 7,48 Prozent bei einem KGV von 4,8 bietet, optimistischer. die HSBC setzte das Kursziel auf 47 Euro, Morningstar auf 60 Euro und Stifel auf 59 Euro.

Doch sollten Anleger jetzt lieber auf BASF oder auf die ebenfalls starke Allianz-Aktie setzen?

Dividenden-Aktie Allianz ebenfalls mit toller Rallye

Die Allianz-Aktie wollte wohl einige Anleger hinters Licht führen. Denn das Papier fiel unter die 200-Tage-Linie, was nicht gut und eher ein Verkaufspunkt ist. Doch deswegen sollte man immer einen Retest abwarten. Bedeutet. Wäre die Allianz-Aktie daran gescheitert, wieder über die 200-Tage-Linie zu kommen und hätte ein neues Tief gebildet, dann wäre das ein guter Verkaufszeitpunkt gewesen. Da sich das Papier aber schnörkellos wieder über den wichtigen Gleitenden Durchschnitt hievte, konnte die Party weitergehen. Und das tat sie auch.

Aktuell ist die Allianz dabei, einen neuen lokalen Höchststand zu bilden. Gelingt dies, so dürfte die Rallye der Dividenden-Aktie in den kommenden Wochen weitergehen. Nur, falls sich jetzt ein Doppeltes Top bildet sollten Anleger vorsichtig werden.

Zudem ist die Allianz-Aktie mit einem KGV von 10,0 und einer Dividendenrendite von 5,87 Prozent weiterhin sehr attraktiv bewertet. BÖRSE ONLINE rät ebenfalls weiter zum Kauf mit einem Kursziel von 300 Euro. So untermauern auch Auswertungen der Schweizer Bank UBS, dass Versicherungsaktien es zuletzt bei Investoren etwas schwerer hatten, dass aber insbesondere die Allianz beliebter wurde.

So können Anleger aktuell auf beide deutschen Dividenden-Aktien setzen, um weitere Gewinne einzufahren. BASF und Allianz dürften nämlich weiter steigen, sofern die 200-Tage-Linie im ersten Fall überwunden wird und im zweiten ein Doppeltes Top vermieden wird.

