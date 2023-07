Morgen meldet BASF seine Quartalszahlen und nur wenige Tage danach die Allianz. Beide Aktien befinden sich in vielen Depots und bestimmen somit die Performance der Anleger. Doch droht nach den Quartalszahlen ein Abverkauf?

Aktuell zeigt sich bei vielen deutschen Aktien, dass sie nach den Quartalszahlen erstmal abverkauft werden: SAP traf dieses Schicksal, die Deutsche Bank Aktie wurde fleißig nach den Zahlen verkauft und auch die Deutsche Börse befand sich erstmal im Minus nach Zahlen. Wenn BASF am Freitag seine Zahlen meldet und die Allianz Anfang August, droht dann ebenfalls ein Abverkauf der beiden Aktien?

BASF Aktie vor Quartalszahlen

Der Chemie-Konzern BASF vermeldet am Freitag, 28. Juli gegen 7 Uhr seine Zahlen zum abgelaufenen dritten Quartal. Dabei erwarten die Analysten einen Umsatz von 19,84 Milliarden Euro (21,9 Milliarden im Vorjahreszeitraum) und ein EBIT von 920 Millionen Euro nach 1,3 Milliarden im dritten Quartal 2022. Zudem soll das Ergebnis je Aktie 0,68 Euro nach 1,11 Euro im Vorjahreszeitraum betragen.

Anleger sehen also bereits, dass es aktuell nicht rund läuft bei der BASF-Aktie. Allerdings kann sich das Papier im Chart ganz gut halten. Die Quartalszahlen am Freitag könnten bei positiven Überraschungen dafür sorgen, dass BASF nach oben ausbricht und auch die 200-Tage-Linie hinter sich lässt. Gelingt dies, so können Anleger weiter kaufen. Bricht BASF aber wieder unter die 50-Tage-Linie (blau) so ist erhöhte Vorsicht geboten und Teilverkäufe sollten in Erwägung gezogen werden.

Insgesamt raten aktuell 31 Prozent der Analysten zum Kauf der BASF-Aktie, 54 Prozent zum Halten und 15 Prozent zum Verkaufen mit einem durchschnittlichen Kursziel von 52,21 Euro. Dieses bietet also noch etwas Potenzial nach oben.

Allianz Aktie in guter Ausgangssituation

Die Allianz-Aktie befindet sich im Chart über allen wichtigen Gleitenden Durchschnitten und hat somit freie Fahrt nach oben. In den kommenden Tagen werden Anleger sicherlich auf die anderen Quartalszahlen im DAX und in der Versicherunsbranche achten, sowie auf die Zins-Entscheidung der EZB (Donnerstag gegen 14 Uhr) schauen. Denn die Allianz vermeldet erst am 10. August die Zahlen vom letzten Quartal, was bei der Allianz Q2 ist.

Bis dahin sollten Anleger darauf achten, dass die Allianz-Aktie über der 50-Tage-Linie und der 200-Tage-Linie bleibt. Ein Bruch des Trends wäre nicht gut. Bleibt das Papier darüber, so sieht es weiter bullisch aus. Die BÖRSE ONLINE Redaktion rät bei der deutschen Versicherung weiterhin zum Kauf mit einem Kursziel von 260 Euro. Einen Stopp sollten Anleger bei 157 Euro ziehen.

Dass BASF und die Allianz nach den Quartalszahlen abverkauft werden, ist natürlich noch keine ausgemachte Sache. Doch das Muster bei vielen anderen Aktien nach den aktuellen Quartalszahlen zeigt, dass dieses Risiko durchaus größer ist als auch schon. Anleger achten deswegen genau auf den Chart und überprüfen zeitnah, ob es zu positiven oder negativen Überraschungen bei den Aktien von BASF und Allianz gekommen ist.

