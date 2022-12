Die Bayer-Aktie und die BMW-Aktie zählen zu den günstigsten Werten im Dax. Beide weisen hohe Dividenden und niedrige KGVs auf. Doch auf welche deutsche Aktie sollten Anleger für das kommende Jahr setzen?

Die Bayer-Aktie

Lange Zeit war die Bayer-Aktie die erfolgreichste Aktie 2022 im Dax. Doch dann ging es auch für den Pharma-Wert an der Börse etwas bergab. Am Ende stehen aber nur rund vier Prozent Plus für das Jahr 2022 zubuche. Das ist zwar besser als der Dax, aber Bayer musste bereits viele Prozente wieder einbüßen. Doch für 2023 sehen Analysten noch Potenzial. Denn das durchschnittliche Kursziel von 76,52 Euro bietet 57,4 Prozent Kurspotenzial für die Bayer-Aktie.

Dabei raten 20 Analysten zum Kauf, fünf zum Halten und niemand zum Verkaufen. Positiv bleibt, dass der Gewinn je Aktie von 7,85 Euro auf 7,97 Euro leicht wachsen soll. Dadurch verringert sich das KGV für 2023 auf den Wert von 6,1. Die Dividendenrendite soll mit 4,98 Prozent höher ausfallen als in diesem Jahr - und bleibt damit hoch. Dies zeigt eine sehr attraktive Bewertung für den Pharma-Konzern. Doch wie sieht es bei BMW aus?

Die BMW-Aktie

Der BMW-Aktie wird an der Börse oft etwas weniger Aufmerksamkeit geschenkt als Mercedes oder VW. Dabei weist BMW für 2023 ein niedriges KGV von 6,0 und eine gute Dividendenrendite von 5,68 Prozent auf. Zwar soll der Gewinn in 2023 deutlich gegenüber dem von 2022 sinken, doch die meisten Analysten zeigen sich eher positiv gestimmt.

Bei Bloomberg votieren 17 zum Kauf, acht zum Halten und lediglich drei zum Verkaufen. Daraus resultiert ein durchschnittliches Kursziel von 97,22 Euro, was ein Potenzial von 16,8 Prozent bedeutet. Damit ist auch die BMW-Aktie attraktiv bewertet.



Bayer oder BMW: Welche unterbewertete deutsche Aktie bringt jetzt mehr?

Schlussendlich hat die Bayer-Aktie die Nase vorne. Beide Aktien sind mit niedrigen KGVs und hohen Dividendenrenditen sehr gut bewertet, doch die Analysten sehen bei Bayer viel mehr Potenzial als bei BMW.

Und wie steht BMW im Branchenvergleich da?



