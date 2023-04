Die Deutsche Telekom und Bayer sind beides sehr spannende Aktien aus dem deutschen Leitindex. Aber welche dürfte sich in einer Krise besser halten? Und mit welchem der Werte dürfen Anleger langfristig auf mehr Rendite hoffen?

Sowohl Bayer als auch die Deutsche Telekom gelten aktuell als spannende Aktien, wegen einiger News rund um beide Unternehmen aus den vergangenen Monaten. Aber welche Aktie kann Anlegern mehr Potenziale bieten? Und wer könnte die stabilere Anlage sein?

Bayer – Turnaround oder Aufspaltung

Wirft man zunächst einen Blick auf Bayer, so wird schnell klar woher die große Kursfantasie rührt. So sind hier bereits seit Oktober aktivistische Investoren am Werk, welche den Konzern nicht nur umstrukturieren, sondern am liebsten auch gleich aufspalten wollen.

Durch den großen Bauladen, den sich Bayer in der Zeit angefressen hat, ist dies auch zweifelsohne sinnvoll. Allerdings macht dieser das Unternehmen in Krisenzeiten resilienter. Langfristige Renditepotenziale für die Bayer-Aktie ergeben sich aber bei dem Unternehmen einzig dadurch, wenn es zu einem Turnaround oder einer Aufspaltung kommt.

Momentan weist Bayer an der Börse ein KGV von 7,4 auf. Die Dividendenrendite beträgt dabei 4,15 Prozent. Dadurch rät die BÖRSE ONLINE Redaktion zum Kauf der Bayer-Aktie mit einem Kursziel von 80 Euro.

Deutsche Telekom – Wachstum hängt an T-Mobile

Ganz anders sieht es aus bei der Deutschen Telekom, die nach Erreichen des neuen 20-Jahres-Hochs bereits eine beeindruckende Rallye hinter sich hat und langfristig weiter stark an der Performance der US-Tochter T-Mobile aus den USA hängt.

Kurzfristig spricht für die Deutsche Telekom-Aktie die Stabilität. Und natürlich das konservative Geschäftsmodell, sowie die internationale Diversifizierung. Allerdings sitzt das Unternehmen auf einem großen Schuldenberg, der schnell zu einem Abverkauf führen kann.

Momentan weist die Telekom an der Börse ein KGV von 11,7 und eine Dividendenrendite von 3,2 Prozent auf. Die BÖRSE ONLINE Redaktion rät zum Kauf der Deutsche Telekom-Aktie mit einem Kursziel von 26 Euro.

Deutsche Telekom oder Bayer? Welche Aktie verspricht mehr Rendite?

Doch vergleicht man beide Aktien miteinander, so liegen vermutlich aktuell bei Bayer die größeren Chancen. Der Konzern aus Leverkusen könnte nicht nur durch eine mögliche Aufspaltung deutlich mehr Renditepotenziale haben, sondern auch bis dahin durch die Vielseitigkeit des eigenen Geschäftes Krisen besser abfedern können.

Trotzdem ist die Deutsche Telekom ebenfalls eine interessante Aktie mit langfristigen Potenzialen, die aber kurzfristig möglicherweise in Verwerfungen geraten kann, sollte sich der makroökonomische Himmel weiter verdunkeln.

Investoren müssen sich aber keineswegs auf einen der beiden Titel festlegen, sondern können sich beide ins Depot legen, da beide ja auch in komplett anderen Branchen agieren. Mit dieser Strategie könnten Anleger auch kräftig Dividende kassieren, denn die Telekom hat eine aktuelle Dividendenrendite von 3,2 Prozent und Bayer eine von 4,15 Prozent.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom, Bayer.