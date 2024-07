Hohe Dividenden gefällig? Dann kann sich jetzt ein Blick auf diese Aktien lohnen, die kurz vor ihrem Ex-Dividendentag stehen. Anlegern winken bis zu 14,3 Prozent an Dividendenrendite, wenn sie sich den Titel zeitnah sichern.

In der kommenden Woche können Anleger wieder hohe Dividenden vereinnahmen und das, obwohl die Ausschüttungssaison in Deutschland bereits seit einigen Wochen vorbei ist. Wichtig ist dabei: Anleger müssen vor dem jeweiligen Ex-Dividendentag bei der Aktie zuschlagen. Denn nur so gibt es die hohe Zahlung.

Folgende ausgewählte Hochdividendenwerte gehen in der kommenden Woche Ex-Dividende.

Bei diesen Aktien winken bis zu 14,3 Prozent Dividendenrendite

Dabei ist allerdings zu beachten, dass die Dividende in den seltensten Fällen auf einen Schlag gezahlt wird und zumeist im Turnus der quartalsweisen Ausschüttung, bei amerikanischen Werten, oder der monatlichen Zahlung, bei REITs, erfolgt. Außerdem wichtig: In vielen Fällen fällt der Kurs einer Aktie am Dividenden Ex-Tag um die Summe der ausgeschütteten Zahlung.

Das sind die Ex-Dividendentage der hochausschüttenden Werte für diese Woche:

ARMOUR Residential – Ex-Dividende: 15.07.2024 – Dividendenrendite: 14,3 Prozent

PennantPark – Ex-Dividende: 15.07.2024 – Dividendenrendite: 12,1 Prozent

Pernod Ricard – Ex-Dividende: 17.07.2024 – Dividendenrendite: 3,7 Prozent

Oxford Square – Ex-Dividende: 17.07.2024 – Dividendenrendite: 14,0 Prozent

Horizon Finance – Ex-Dividende: 17.07.2024 – Dividendenrendite: 10,7 Prozent

Acerinox – Ex-Dividende: 17.07.2024 – Dividendenrendite: 6,3 Prozent

Ninety One – Ex-Dividende: 18.07.2024 – Dividendenrendite: 7,4 Prozent

Auf diese Aktien lohnt sich dabei ein genauerer Blick:

Dividendenwert: ARMOUR Residential

Erster Titel ist der höchste Dividendenzahler aus der oberen Liste ARMOUR Residential. Dabei handelt es sich um einen REIT der in staatlich besicherte Immobilienkredite mit einem hohen Hebel investiert und so regelmäßig hohe Ausschüttungen zahlen kann. Angesichts der Schuldensituation gibt es hier allerdings ein erhöhtes Risiko.

Dividendenwert: Pernod Ricard

Die niedrigste Dividende aus der Auflistung zahlt dagegen der französische Konzern Pernod Ricard, wenngleich dieser nicht minder spannend ist. Denn Pernod ist wie alle Spirituosenwerte zuletzt stark abgestraft worden und könnte jetzt als ein antizyklisches Investment interessant sein.

Dividendenwert: Ninety One

Ein wirklich exotisches Investment ist Ninety One aus Südafrika. Hierbei handelt es sich um einen Investmentmanager, der häufig Kredite an Unternehmen in Krisensituationen vergibt und dementsprechend hohe Returns (bei gleichzeitig hohen Risiken) erzielen kann.

