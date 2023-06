Der KI-Hype bleibt ungebremst. Auch die Superreichen decken sich nun kräftig mit entsprechenden Aktien ein. Bei diesen zwei KI-Aktien gingen die Milliardäre jetzt besonders auf Einkaufstour

Der KI-Hype ist überall. Aktien wie Alphabet, Microsoft und vor allem Nvidia liegen seit Jahresanfang wieder deutlich im Plus. Kein Wunder: Der weltweite Markt für künstliche Intelligenz soll laut Grand View Research bis 2030 jedes Jahr noch über 37 Prozent wachsen. Als Investor will man an diesem vielversprechenden Erfolg selbstverständlich mit von der Partie sein.

Dabei fällt auf: Nicht nur Kleinanleger stürzen sich nun massenhaft auf die Tech-Werte. Auch die Superreichen scheinen überzeugt. Wie „The Motley Fool“ berichtete, langten die milliardenschweren Investoren im ersten Quartal 2023 vor allem bei zwei Aktien ordentlich zu. Das zeigen die sogenannten 13F-Einreichungen, bei denen Investoren ab einem bestimmten Anlagevolumen verpflichtet sind, für jedes Quartal offenzulegen, welche Werte sich aktuell im Portfolio befinden.

Diese zwei KI-Aktien kaufen die Superreichen jetzt

Die jüngste Offenlegung vom ersten Quartal zeigt: Bei zwei KI-Aktien langten die milliarden-schweren Anleger besonders zu. Kandidat Nummer eins: Nvidia. Sowohl Israel Englander von Millennium Management, Ken Griffin von Citadel Advisors wie auch Steven Cohen von Point72 Asset Management kauften im ersten Quartal insgesamt rund 3,37 Millionen Aktien des Grafikkartenherstellers. Alle Augen sind momentan auf Nvidia gerichtet, da das Unternehmen jüngst beeindruckende Quartalsberichte veröffentlicht hat, die größtenteils die Prognosen der Analysten in den Schatten stellten. Nvidia, ein unbestrittener Titan in der Welt der Grafikprozessoren, produziert Chips für eine beeindruckende Palette von Anwendungen, einschließlich PCs, Rechenzentren und Gaming. Nicht zu vergessen, Nvidia ist ein unerschütterliches Kraftpaket in der Welt der Künstlichen Intelligenz (KI). Warum? Einfach gesagt, KI braucht Power zum Denken und diese liefern Nvidia-Chips. Nehmen wir zum Beispiel ChatGPT: Es wird geschätzt, dass etwa 30.000 Nvidia-Grafikkarten benötigt werden, um es am Laufen zu halten. Sie finden Nvidia's Gehirn auch in autonomen Fahrzeugen und ihre Technologien werden beim Mining digitaler Währungen fleißig genutzt. Kurz um: Nvidia ist ein wichtiger Kandidat in der KI-Welt. In nahezu jedem boomenden Markt ist das Unternehmen vertreten und beansprucht satte 80 Prozent des GPU-Marktes für sich.

Die zweite KI-Aktie, von der die Superreichen Fans sind: Das Cyber-Security-Unternehmen Crowdstrike Holdings, das mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Cyberangriffe abwehrt. Sowohl Jim Simons von Renaissance Technologies, Philippe Laffont von Coatue Management als auch Ken Griffin Citadel Advisors deckten sich im ersten Quartal mit insgesamt 2,5 Millionen Crowdstrike-Aktien ein. Es sollte sich gelohnt haben: Seit Jahresanfang liegt die Aktie bereits fast 46 Prozent im Plus. Die Art und Weise, wie Cyberangriffe durchgeführt werden, ändert sich stetig. Oft können Antivirenprogramme nicht zeitnah genug reagieren. Hier kommt Crowdstrike ins Spiel: Es schützt Endgeräte wie Handys oder PCs durch den Einsatz von KI. Eine Cloud-basierte KI-Plattform sammelt wöchentlich Daten. So kann sie ihre Lösungen bei neuen Angriffen schnell anpassen und die Endgeräte der Kunden in Echtzeit schützen. Durch sein SaaS-Modell fügt Crowdstrike ständig neue Lösungen hinzu — und kann dafür einen höheren Preis verlangen. Die Kundenzahl stieg im Geschäftsjahr 2023 um über 40 Prozent auf 23 000, verglichen mit 2500 vor fünf Jahren. Dieses Wachstum zeigte sich im vierten Quar-tal mit einem Plus der wiederkehrenden Umsätze um 48 Prozent auf 2,56 Milliarden Dollar. Crowdstrike ist noch nicht profitabel, verfügt jedoch über solide 2,7 Milliarden Dollar an liquiden Mitteln.

Sie wollen sich nicht nur für einen KI-Kandidaten entscheiden? Die Redaktion von BÖRSE ONLINE macht den Megatrend jetzt per Index investierbar. Der Aktienkorb des Künstliche Intelligenz Index enthält 20 aussichtsreiche Aktien, die mittelbar oder unmittelbar vom Megatrend KI profitieren und sich daher für ein Investment in die bahnbrechende Technologie eignen. Zu den attraktiven Werten zählen unter anderem Alphabet, Amazon, Shutterstock, Veritone, C3AI, Nvidia oder Microsoft. Mit je fünf Prozent sind alle Aktien im Index gleich gewichtet.

