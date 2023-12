Der Top-Finanzexperte Folker Hellmeyer hofft darauf, dass KI-Aktien fallen – aus einem bestimmten Grund. Wie der Experte davon profitiert und welche Aktien er gerade im Auge hat

2023 war klar das Jahr der künstlichen Intelligenz. Spätestens, seit Ende 2022 ChatGPT der Menschheit präsentiert wurde, ist uns schlagartig bewusst geworden, wie weit wir beim Thema KI bereits sind und was noch alles möglich sein wird. Tech-Aktien wie die von Nvidia oder Microsoft gingen durch die Decke.

Doch ein bekannter Finanzexperte sorgt mit dieser Aussage erstmal für Stutzen: Folker Hellmeyer hofft, dass KI-Aktien fallen. Doch das hat einen bestimmten Grund.

Darum will Folker Hellmeyer, dass KI-Aktien fallen – und so profitiert er

Folker Hellmeyer gilt als einer der bekanntesten Finanzexperten Deutschlands. Wenn also jemand wie er so eine Aussage trifft, dann horchen Anleger genau auf. Im neuesten Video des YouTube-Kanals „Smartes Geld“ antwortete er auf die Frage, ob es sich beim Thema KI um eine Blase oder ein lohnendes Investment handelt: „Ich bin in KI-Aktien investiert, und hoffe, dass sie fallen“. Nanu? Doch er ergänzt: „Das klingt jetzt absurd. Ist es aber nicht, denn ich möchte mehr davon haben. Für mich bleibt künstliche Intelligenz eine Disruption, die vergleichbar ist mit dem Internet“. Und weiter: „Es wird eine Disruption sein für die gesamten Wertschöpfungsketten dieser Welt, die dramatisch sein wird. Und es ist nicht die Frage, ob sie am Ende kommt. Wenn die Opportunitäten da sind, werden Opportunitäten genutzt. Ich wünsch mir also, dass es jetzt viele Verkäufer gibt, damit mein Anteil an KI erhöht wird.“

Und auf welche Aktien setzt der Experte beim Thema künstliche Intelligenz?

"Ich gebe ungern Tipps, aber ich bin beispielsweise Microsoft investiert . Es gibt viele Möglichkeiten, an KI teilzunehmen. Ich bin konservativ und ich habe gar nicht mehr die Zeit, mir bestimmte Einzelwerte anzuschauen. Ich gehe in die Unternehmen, bei denen die Anwendung von KI die größten Skaleneffekte hat und die einen Pool an Kunden haben, wo diese Skalenfekte gewährleistet sind. Etwa wie bei Alphabet, Microsoft – diese großen Unternehmen.

Welche spannenden Markteinschätzungen Folker Hellmeyer sonst noch hat, sehen Sie im neuen Video von Smartes Geld.

Oder lesen Sie auch: Krypto-Experte Hosp: "So hoch steigt Bitcoin jetzt und das bringt ihn bald zu Fall"