Das Thema künstliche Intelligenz steht erst am Anfang – und der beste Analyst der Welt nennt gleich vier bekannte Aktien, die jetzt Kurschancen von über 20 Prozent bieten. Warum Sie sich diese Chance nicht entgehen lassen sollten.

Künstliche Intelligenz (KI) berauscht nach wie vor die Börsen. Denn Aktien wie Nvidia, die seit Jahresanfang rund 200 Prozent im Plus legen, versetzen Anleger in Begeisterung. Fest steht: So revolutionär die Technologie bereits jetzt auf so manchen wirken mag, so stehen wir hier immer noch erst am Anfang.

Gerade in den kommenden Jahren sollten weitere bahnbrechende Erfolge mit KI geschehen und Unternehmen in der Lage sein, ihre Geschäftsmodelle mit KI immer weiter zu monetarisieren. Doch auf welche Aktien sollte man dabei setzen? Wie wäre es mit denen, die der beste Analyst der Welt empfiehlt?

Bester Analyst der Welt: Diese vier KI-Aktien bieten über 20 Prozent Kurschance

Mark Lipacis hat es geschafft: Er gilt aktuell sozusagen als der beste Analyst der Welt. Denn das Finanzportal „TipRanks“ bewertet über 8.900 Analysten aufgrund ihrer Erfolgsrate und hier steht Mark Lipacis auf Platz 1.

Seine Erfolgsrate liegt bei stolzen 72 Prozent. Heißt: 72 Prozent seiner Empfehlungen führten zu einer positiven Rendite. Und Anleger machten pro Rating von Lipacis im Schnitt eine Rendite von über 33 Prozent.

Der Analyst durchlief bereits Stationen bei Morgan Stanley und Jefferies. Seit Kurzem ist er nun als Senior Managing Director für Evercore tätig. Seinen Fokus setzt Lipacis dabei auf die Tech-Branche – vor allem Halbleiter-Aktien hat er daher im Blick. Lipacis ist daher vorne dabei, wenn es um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) geht. Denn Halbleiter stellen nun mal die Infrastruktur bereit, ohne die diese Technologie gar nicht erst laufen könnte.

Und ein Blick auf seine aktuellen Empfehlungen zeigt: Bei einigen dieser Halbleiteraktien sieht er derzeit Kurschancen von über 20 Prozent. So sieht er beim Branchen-Star Nvidia mit einem Kursziel von 145 US-Dollar 23 Prozent Luft nach oben. Auch die Mehrheit der Analysten rät hier zum Kauf, sieht mit 133 US-Dollar aber „nur“ zwölf Prozent Kurschance.

Bei Broadcom sieht er mit 2.010 US-Dollar sogar 26 Prozent Kurschance. Broadcom ist ein Entwickler von Halbleitern, Unternehmenssoftware und Sicherheitslösungen. Die Produkte sind in wichtigen Märkten wie Cloud, Rechenzentren, Netzwerken, Breitband und drahtloser Kommunikation zu finden. Auch hier rät die Mehrheit der Analysten zum Kauf, ein durchschnittliches Kursziel von 1.879 US-Dollar bietet 18 Prozent Kurschance.

Noch mehr sieht er bei Marvell mit 91 US-Dollar und einer Kurschance von 34 Prozent. Die Technologien von Marvell finden Anwendung in Bereichen wie KI, Cloud, Carrier, Automobil und Unternehmensinfrastrukturen. Das Unternehmen erwartet, im kommenden Jahr kontinuierlich von KI zu profitieren. In einer Telefonkonferenz bezeichnete der CEO Matt Murphy den KI-Markt als den „wichtigsten Wachstumstreiber“ für Marvell. Die deutliche Mehrheit rät zum Kauf und sieht mit einem Kursziel von 89 US-Dollar ebenfalls über 30 Prozent Kurschance.

Für Analog Devices sind mit 280 US-Dollar 23 Prozent Kurschance drin. Analog Devices zielt darauf ab, mit seinen Lösungen Daten zu nutzen, um die physische und digitale Welt miteinander zu verknüpfen. Diese Anwendungen finden sich in zahlreichen wachstumsstarken Sektoren wieder, darunter die Luft- und Raumfahrt, die Automobilindustrie sowie der Energiesektor. Die Mehrheit der anderen Analysten rät zum Kaufen, sieht mit einem Kursziel von 254 US-Dollar aber nur elf Prozent Luft nach oben.

