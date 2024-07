Wenn der beste Analyst der Welt gleich mehrere Aktien nennt, für die er zweistellige Kurschancen sieht, dann sollten Anleger genau hinsehen. Wenn es sich dabei dann auch noch um wichtige Akteure im Bereich KI wie Nvidia handelt, erst recht.

Als der beste Analyst der Welt zu gelten, will schon etwas heißen. Doch Mark Lipacis hat es geschafft. Das Finanzportal „TipRanks“ bewertet regelmäßig Wall Street Analysten anhand ihrer Leistung. Und auf Platz eins von über 8.900 Konkurrenten schafft es der Evercore Analyst Mark Lipacis. Der Senior Managing Director durchlief zuvor bereits namenhafte Stationen wie Jefferies, Morgan Stanley oder auch Merrill Lynch.

Seine Erfolgsrate: 73 Prozent. Heißt: 73 Prozent seiner Empfehlungen endeten in einer positiven Rendite. Der durchschnittliche Ertrag, den er dabei mit seinen Empfehlungen erzielt, liegt bei satten 34 Prozent. Lipacis ist grundsätzlich bullisch unterwegs. Klar: Sein Fokus liegt überwiegend auf Tech-Aktien.

Doch auf welche Aktien hat es der beste Analyst der Welt derzeit abgesehen?

Fan von KI-Werten? Dann werfen Sie übrigens auch einen Blick auf den preisgekrönten Künstliche Intelligenz Index von BÖRSE ONLINE, der auf einige der besten Kandidaten der Branche setzt

Zweistellige Kurschancen bei diesen KI-Aktien, sagt der beste Analyst der Welt

Ein Blick auf seine jüngsten Empfehlungen zeigt: Neben dem Shooting-Star Nvidia finden sich noch weitere vielversprechende KI-Aktien bei seinen Empfehlungen, die Kurschancen im zweistelligen Bereich bieten.

Das Kursziel von Nvidia steckt Lipacis aktuell bei 145 US-Dollar. Das entspricht derzeit einer Kurschance von rund 13 Prozent. Nicht schlecht: Immerhin liegt die Aktie seit Jahresanfang bereits wieder rund 170 Prozent im Plus. Doch da die Chips von Nvidia nun einmal die Infrastruktur bereitstellen, damit eine künstliche Intelligenz überhaupt erst funktionieren kann, ist das Unternehmen ein so unabdingbarer Akteur in dem Wachstumsbereich, der wohl erst am Anfang steht.

Doch Nvidia ist nicht der einzige vielversprechende Chip Kandidat. So steckt Lipacis das Kursziel für Broadcom derzeit auf 2010 US-Dollar. Hier sei aber erwähnt: Dieses Kursziel ist noch nicht im jüngsten Aktiensplit angepasst. Denn am 15. Juli führte Broadcom wie zuvor auch Nvidia einen Aktiensplit im Verhältnis von 10 zu 1 durch. Das würde das Kursziel des Analysten auf 201 US-Dollar setzen, was einer Kurschance von rund 17 Prozent entspräche. Die Aktie liegt seit Jahresanfang bereits über 50 Prozent im Plus und der Aktiensplit könnte die Aktie nun wieder für eine breitere Masse an Anleger attraktiv machen. Broadcom ist ein Entwickler von Halbleitern, Unternehmenssoftware und Sicherheitslösungen. Die Produkte sind in wichtigen Märkten wie Cloud, Rechenzentren, Netzwerken, Breitband und drahtloser Kommunikation zu finden.

Noch höhere Kurschancen sieht Lee Parkes bei Marvell mit einem Kursziel von 91 US-Dollar. Hier würden aktuell nämlich 24 Prozent Luft nach oben winken. Marvells Technologien werden in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Cloud, Carrier, Automobil und Unternehmensinfrastrukturen eingesetzt. Das Unternehmen geht davon aus, im kommenden Jahr stetig von der KI zu profitieren. Der CEO Matt Murphy bezeichnete den KI-Markt in einer Telefonkonferenz als den „wichtigsten Wachstumstreiber“ für Marvell. Auch die Analystenkollegen von Lipacis scheinen hier mit dem Experten auf einer Linie. Denn das durchschnittliche Kursziel liegt ebenfalls bei 91 US-Dollar und bietet somit 24 Prozent Luft nach oben.

Last but not least: Analog Devices. Mit einem Kursziel von 280 US-Dollar sieht Liapcis hier 18 Prozent Luft nach oben für die Aktie. Analog Devices strebt an, durch seine Lösungen Daten zu nutzen, um eine Verbindung zwischen der physischen und digitalen Welt zu schaffen. Solche Anwendungen finden sich in diversen wachstumsstarken Branchen, darunter Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie und Energiesektor.

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.