Die US-Experten von Morningstar haben 10 Aktien identifiziert, die neuerdings unterbewertet sind. Wo Anleger jetzt zuschlagen sollten und welche dieser Papiere sogar Burggraben-Aktien sind.

Regelmäßig überprüfen die Experten von Morningstar ihre Aktien-Datenbank auf Unterbewertungen. Dabei kam heraus, das folgende 10 Aktien, die teils einen Burggraben aufweisen, neuerdings unterbewertet sind:

Morningstar: Diese 10 Aktien sind jetzt unterbewertet

1. Merck

2. Sanofi

3. Cigna Group

4. Dassault Systemes

5. Swiss Re

6. Agilent Technologies

7. MongoDB

8. Icon

9. Southwest Airlines

10. Aviva

Dabei fällt auf, dass in der neuen Analyse von Morningstar vor allem europäische Aktien eine Unterbewertung aufweisen. Doch welche von diesen Papieren sind jetzt auch Burggraben-Aktien?

Morningstar: Diese Burggraben-Aktien sind jetzt unterbewertet

So hat Morningstar dem US-Pharma-Unternehmen Merck & Co einen Burggraben verliehen und sieht noch rund 13 Prozent Kurspotenzial bis zum fairen Wert von 120 Dollar. Zuletzt lief es bei der Aktie im Chart allerdings nicht so gut, sodass Anleger die Pharma-Aktie vorerst besser auf die Beobachten-Liste setzen.

Besser sieht es da hingegen bei der Burggraben-Aktie von Sanofi aus. Denn dieses Pharma-Unternehmen liegt über der 50-Tage-Linie und der 200-Tage-Linie im Chart. Morningstar sieht noch rund 10 Prozent Kurspotenzial bis zum fairen Wert von 61 Dollar.

Im Chart sieht aber auch die französische Aktie von Dassault Systemes nicht so gut aus. Dabei ermöglichen die Franzosen das Erschaffen von "Digitalen Zwillingen" vor allem in der Industrie und im Gesundheitsbereich. Morningstar verteilt hier einen Burggraben und sieht noch 15 Prozent Kurspotenzial bis zu einem fairen Wert von 40 Dollar.

Zwar in einem Aufwärstrend, aber aktuell etwas nachgeben ist die Agilent Technologies Aktie. Auch dieses Papier hat einen Burggraben und Morningstar sieht 14 Prozent Kurspotenzial bis 151 Dollar. Anleger können bei dem Messtechnik-Unternehmen erste Positionen aufbauen.

