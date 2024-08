Der legendäre Investor Michael Burry hat erneut sein Portfolio massiv umgebaut. Diese Aktien hat der BigShort-Star jetzt verkauft und diese gekauft. Eine Sache wird mit Blick auf die Assets seiner Holding Scion Asset Management besonders deutlich.

Seit 2008 ist Michael Burry eine Legende an den Finanzmärkten. Durch seine erfolgreiche Wette gegen den amerikanischen Häusermarkt wurde der Fondsmanager reich und berühmt. Inzwischen verwaltet Burry sein eigenes Geld, gilt zuweilen als Crash-Prophet, hat aber in der Vergangenheit trotzdem einige Abverkäufe am Markt richtig prognostiziert und erfolgreich darauf gewettet.

Nun hat der Investor im zweiten Quartal sein Portfolio erneut massiv umgestellt, wie die 13F Filings belegen. Ein Schritt, der für Anleger eventuell wieder einige Hinweise bringen könnte.

Auf diese Aktien setzt BigShort-Investor Michael Burry jetzt

Konkret hat Michael Burry die meisten seiner Positionen im Q2 geschlossen. Verkauft hat der ehemalige Fondsmanager unter anderem den Sprott Physical Gold Trust, Safe Bulkers, Star Bulk Carriers und BP.

Doch anstatt weiter in Cash zu gehen (wo Burry ohnehin aktuell massiv Pulver trocken hält), hat er bei einigen Positionen nachgelegt. Besonders bei Alibaba (seiner Top-Position) und Baidu legte der Investor nach. Außerdem kaufte er neu Anteile von Hudson Pacific Properties, Olaplex Holdings, Molina Healthcare und BioAtla hinzu.

So sieht das Portfolio von Michael Burry jetzt aus

Konkret bedeutet dies, dass Michael Burry weiterhin bei seinem Exposure dem höher bewerteten amerikanischen Aktienmarkt in großen Teilen fernbleibt und weiter auf das Comeback von chinesischen Aktien setzt. Verdeutlicht wird das besonders mit Blick auf seine Gesamtallokation:

Alibaba Group Holdings (Gewichtung: 21,26 Prozent)

Shift4 Payments Inc. CL A (Gewichtung: 13,97 Prozent)

Molina Healthcare Inc. (Gewichtung: 13,89 Prozent)

Baidu Inc. (Gewichtung: 12,36 Prozent)

JD.com Inc. (Gewichtung: 12,31 Prozent)

Hudson Pacific Properties Inc. (Gewichtung: 10,49 Prozent)

RealReal Inc. (Gewichtung: 6,08 Prozent)

American Coastal Insurance C (Gewichtung: 5,06 Prozent)

Olaplex Holdings Inc.(Gewichtung: 2,92 Prozent)

Bioatla Inc (Gewichtung: 1,66 Prozent)

Ob die Titel aus dem Reich der Mitte aber angesichts der dortigen Wirtschaftskrise und der Probleme am Immobilienmarkt tatsächlich ein Comeback feiern können, bleibt abzuwarten.

