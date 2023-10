Auf einer kürzlichen Konferenz sagte Bill Ackman, dass er nur Unternehmen mit Preissetzungsmacht halten würde. Dies sind die Top-Aktien des Milliardärs – sind sie einen Kauf wert?

Auf einer vor ein paar Tagen abgehaltenen CNBC Investment Konferenz zeigte sich Hedgefonds-Manager und Milliardär Bill Ackman sehr entspannt rund um das Thema Inflation. Er sei überzeugt, so hieß es, dass einige Unternehmen mit echter Preissetzungsmacht in Phasen von drei Prozent Inflation gut performen könnten.

„Das Schöne an solchen Unternehmen ist tatsächlich, dass die Inflation letztendlich ihr Freund ist, solange sie ihre Kosten halten können“, sagte Ackman, „und solange ihre Kosten nicht so schnell steigen wie ihre Einnahmen.“

3 Aktien mit Preissetzungsmacht aus dem Portfolio des Milliardärs

Im weiteren Verlauf seiner Äußerungen sagte Ackman dann, dass sein Portfolio nur aus Werten mit Preissetzungsmacht bestehen würde. Grund genug mal einen Blick auf die Top drei Positionen des Milliardärs zu werfen:

Lowe's (KGV 15,8 / Dividendenrendite 2,2 Prozent)

Platz drei in Ackmans Portfolio mit einem Gewicht von 15,5 Prozent belegt dabei die Baumarktkette Lowe’s. Was zunächst langweilig klingt, entpuppt sich auf den zweiten Blick als ein wirklich stark wachsender Dividendenaristokrat, der auch seine Preise in den vergangenen Monaten gut anpassen konnte.

Zudem macht die Aktie die Bewertung mit KGV 15,8 und einer Dividendenrendite von 2,2 Prozent attraktiv.

Restaurant Brands International (KGV 20,5 / Dividendenrendite 3,3 Prozent)

Den zweiten Platz in Ackmans Portfolio mit einem Gewicht von 16,7 Prozent belegt die Burger King Mutter Restaurant Brands International, die sich wie McDonalds ebenfalls bisher gut durch die Krise gekämpft hat.

Im Vergleich zum großen Konkurrenten ist der Anbieter von Schnellrestaurants zudem etwas billiger mit einem KGV von 20,5 und einer Dividendenrendite von 3,3 Prozent.

Chipotle Mexican Grill (KGV 42,1 / Dividendenrendite 0,0 Prozent)

Aber auch Ackmans größter Wert im Portfolio ist ein Schnellrestaurant, nämlich Chipotle Mexican Grill. Diese Aktie nimmt satte 18,8 Prozent der gesamten Allokation ein und ist ein aggressiv wachsender Konkurrent zu den Platzhirschen wie McDonalds & Co.

Dementsprechend hoch ist die Aktie auch bewertet mit einem KGV von 42,1, hat sich aber aufgrund ihrer Preissetzungsmacht beim Crash von Wachstumsaktien stabil halten können.

