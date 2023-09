Unternehmensprofil

Lowe's Companies Inc. ist ein Einzelhandelskonzern, der sich weltweit als Nummer zwei am Markt sieht. In den mehr als 1.850 Filialen in den USA, Kanada und Mexiko hat Lowe's rund 40.000 Artikel im Sortiment, deren Bandbreite von Werkzeugen und Ausstattungen für das Badezimmer, die Garage, Küche oder Waschküche über Farben, Lacken und Holzmaterialien bis hin zu Gartenutensilien reichen. Dazu zählen Produkte der Marken Kichler (Leuchttechnik), Porter-Cable (Werkzeuge), John Deere (Gartentraktoren), Whirlpool und Samsung (Elektrogeräte) und Valspar (Farben). Thematisch gliedert sich das Warenangebot in den Baumärkten in die Bereiche "Appliances", "Building Supplies", "Electrical", "Hardware", "Indoor", "Outdoor", "Plumbing" und "Tools". Lowe's kauft seine Produkte direkt bei den Herstellern ein, was das Warenangebot preisgünstig macht. Seit 2009 kooperiert der Konzern in Australien mit dem Einzelhändler Woolworths Ltd.

Offizielle Webseite: https://corporate.lowes.com/investors