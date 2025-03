Nicht nur Rheinmetall profitiert von dem aktuellen Superzyklus der Rüstungsbranche. Auch andere Aktien wecken bei Experten und Anlegern Kursfantasien. Eine könnte bald durch die Decke gehen.



Das Wachstum von Rheinmetall ist beeindruckend. Schon im letzten Jahr gehörte der Titel zu den wachstumsstärksten Aktien im DAX. Und in diesem Jahr kamen bisher weitere 120 Prozent dazu. Maßgeblich verantwortlich für das Wachstum ist natürlich der, unter anderem durch den Ukraine-Krieg ausgelöste, Superzyklus in der Rüstungsbranche.

Erst in den letzten Wochen trieb in diesem Kontext das damals geplante und mittlerweile abgesegnete deutsche Sondervermögen für Verteidigung den Kurs zu neuen Höchstwerten. Rheinmetall ist aber nicht der einzige Titel, der von den Entwicklungen profitiert.



Geht die Rallye bei Thales jetzt erst richtig los?

Auch der französische Rheinmetall-Wettbewerber Thales konnte sich in diesem Jahr an der Börse enorm steigern. Bis Mitte März stand ein Jahresplus von über 70 Prozent zu Buche. Glaubt man den Analysten der Schweizer Großbank UBS, könnte sich die Kursrallye bei dem Titel aber noch fortsetzen. So hoben die Experten Kursziel für die Aktie von 160 auf 330 Euro und stuften das Papier von „Neutral“ auf „Buy“ hoch. Aber warum könnte sich das Papier nach Meinung des Analysehauses bald mehr als verdoppeln?



Ausblick von Thales zu konservativ?

UBS-Analyst Ian Douglas-Pennant schrieb in seiner am Montag veröffentlichten Analyse, das Ziel des Managements für das längerfristige Wachstum dürfte sich als konservativ erweisen. Er rechnet mit einem nahezu doppelt so starken jährlichen Wachstum des französischen Luft- und Raumfahrtunternehmens.

Dieses dürfte dank seiner Marktstellung vom absehbaren "Superzyklus" in der Rüstungsindustrie profitieren. Ob Thales dadurch mehr Chancen als Rheinmetall bietet, die zuletzt an der Börse sehr heiß gelaufen waren, wird sich zeigen. Rüstungsaktien bleiben derzeit aber generell beliebte Ergänzungen im Depot.



Enthält Material von dpa-AFX

