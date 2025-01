Mit diesen Aktien können sich Anleger noch in dieser Woche bis zu 13,6 Prozent an Dividendenrendite sichern. Doch wer dabei sein will, der muss schnell sein, denn nur wer die Papiere zum passenden Datum hält, hat auch einen Anspruch auf die Zahlung.

Hohe Dividenden und das möglichst bald? Das ist mit den folgenden Aktien möglich, die in dieser Woche ihren Ex-Dividendentag haben. Doch Anleger sollten entsprechend schnell sein, denn nur wer die Papiere zum jeweiligen Datum hält, hat auch einen Anspruch auf die Zahlung.

Bis zu 13,6% Dividendenrendite noch in dieser Woche sichern

Dabei ist allerdings zu beachten, dass die Dividende in den seltensten Fällen auf einen Schlag gezahlt wird und zumeist im Turnus der quartalsweisen Ausschüttung, bei amerikanischen Werten, oder der monatlichen Zahlung, bei REITs, erfolgt. Außerdem wichtig: In vielen Fällen fällt der Kurs einer Aktie am Dividenden-Ex-Tag um die Summe der ausgeschütteten Zahlung.

Das sind die Ex-Dividendentage der hochausschüttenden Werte für diese Woche:

Enel – Ex-Dividende: 20.01.2025 – Dividendenrendite: 6,2 Prozent

Neinor Homes – Ex-Dividende: 22.01.2025 – Dividendenrendite: 13,8 Prozent

Reunert – Ex-Dividende: 22.01.2025 – Dividendenrendite: 5,1 Prozent

Acerinox – Ex-Dividende: 22.01.2025 – Dividendenrendite: 6,7 Prozent

LTC – Ex-Dividende: 23.01.2025 – Dividendenrendite: 6,6 Prozent

CVS Health – Ex-Dividende: 23.01.2025 – Dividendenrendite: 5,1 Prozent

Pfizer – Ex-Dividende: 24.01.2025 – Dividendenrendite: 6,5 Prozent

Auf diese Aktien lohnt sich dabei ein genauerer Blick:

Dividendenaktie: Neinor Homes

Die höchste Dividendenrendite gibt es in dieser Woche bei Neinor Homes, einem spanischen Unternehmen, das sich vor allem mit dem Bau und der Vermietung von Immobilien beschäftigt. Zudem gehört zu dem Konzern ein angeschlossenes Asset-Management-Geschäft.

Dividendenaktie: LTC

Ebenfalls im Immobiliensektor aktiv ist LTC, wobei der besondere Fokus des Unternehmens auf Healthcare-Objekten liegt. Wie bei Neinor Homes bieten sich bei LTC vor allem Chancen durch die Zinswende in Europa und den USA.

Dividendenaktie: Pfizer

Zudem lohnt sich ein Blick auf die Aktien von Pfizer. Der Pharmawert befindet sich aktuell in einem Turnaround, wodurch er eine niedrige Bewertung und hohe Dividendenrendite aufweist. Außerdem unterhält das Unternehmen eine interessante Pipeline.

